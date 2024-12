Obiectivele noului șef CERONAV, Dan Pisică. „Merg pe principiul «clientul nostru, stăpânul nostru»”

E decembrie şi bate vântul schimbării prin instituţiile publice din domeniul naval. Coincidenţă sau nu, finalul acestui an electoral aduce cu sine modificări atât la vârful Autorităţii Navale Române, cât şi al Centrului Naţional de Pregătire a Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.După „decapitarea” lui Cosmin Laurenţiu Dumitrache, înlocuit de clc. Alexandru Mezei la cârma Autorităţii Navale Române, o altă instituţie din domeniul naval are, începând din această săptămână, o nouă conducere. Este vorba despre Centrul Naţional de Pregătire a Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, în fruntea căruia a fost numit, în calitate de director general, Dan Pisică. Acesta îl înlocuieşte pe liberalul Teodor Popa, care a anunţat că, cel puţin pentru moment, va rămâne în cadrul instituţiei.„Prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 3984 din 10.12.2024, am fost numit în funcţia de director general şi preşedinte al Consiliului de conducere. Pornesc la drum cu mult optimism. Sunt om de echipă şi îi asigur pe colegi că voi lucra împreună cu ei, chiar dacă sunt mai vechi sau mai noi.Le mulţumesc foştilor directori generali care au pus umărul la buna funcţiune a instituţiei. Îmi doresc să fac echipă atât cu fostul director general Teodor Popa, în calitate de director Studii, cât şi cu ceilalţi colegi din structura de management”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Dan Pisică.Noul director general şi-a stabilit şi obiectivele, priorităţile, accentul fiind pus pe paleta de cursuri şi investiţiile în infrastructură.„Trebuie să fim mai bine pregătiţi în ceea ce priveşte paleta de cursuri şi cursurile practice pentru industria off-shore, având în vedere că, în 2025, va demara proiectul Neptun Deep.CERONAV este una dintre cele mai importante instituţii din zona de Sud-Est şi Centrală a Uniunii Europene. Avem o paletă foarte mare atât de cursuri opţionale, cât şi sub standardul STCW.Totodată, este necesar să îmbunătăţim modalităţile de înscriere şi eliminare a timpilor morţi pentru cursurile pe ape interioare care se desfăşoară la Galaţi.Merg pe principiul «clientul nostru, stăpânul nostru», pentru că CERONAV se autofinanţează, iar relaţia dintre CERONAV şi navigatorii români sau străini trebuie să fie mult mai deschisă.Voi continua proiectele de investiţii în infrastructură şi achiziţia de simulatoare noi necesare activităţii CERONAV”, a mai spus Dan Pisică.O situaţie financiară stabilăDan Pisică este absolvent de Studii Economice la Universitatea „Ovidius”, deţine un Master, la Universitatea Maritimă Constanţa, în Sisteme Integrate de Transport, şi un Master la Drept, Administraţie şi Guvernare, iar în perioada iunie 2005 - octombrie 2007, a activat în cadrul SC Oil Terminal SA, ocupând funcţia de Expert Achiziţii Publice.În perioada 22 iunie 2012 - 28 martie 2024, a ocupat funcţia de director comercial în cadrul CERONAV, iar între 6 septembrie 2021 şi 8 mai 2024, a fost manager de proiect în cadrul CERONAV. Din martie 2024, a fost şeful Serviciului Asistenţă Didactică.Conform declaraţiei de avere pe anul 2023, publicată pe site-ul oficial al CERONAV, Dan Pisică deţine două terenuri intravilane în Constanţa, unul în suprafaţă de 835 metri pătraţi (cotă parte 1/2), celălalt în suprafaţă de 200 metri pătraţi (cotă parte 3/16), un apartament în Constanţa, în suprafaţă de 73 metri pătraţi (cotă parte 1/2), şi două case de locuit în Constanţa: una în suprafaţă de 88 metri pătraţi (cotă parte 3/16), cealaltă în suprafaţă de 173 metri pătraţi (cotă parte 1/2).Conduce un Mercedes GLC, iar în luna mai a anului trecut, a încasat 117.000 euro din vânzarea unui apartament.Are două credite bancare, în valoare totală de 34.000 de lei, iar la capitolul venituri, a încasat 104.962 lei salariu de la CERONAV şi 27.720 lei din închirierea unui apartament.Dan Pisică este asociat în Paced Development SRL.