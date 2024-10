CERONAV: Soluţii de implementare a inteligenţei artificiale în educaţie şi formare

Timp de cinci zile, Sergiu Cojocaru a reprezentat Centrul Naţional de Pregătire a Personalului din Transporturi Navale - CERONAV la evenimentul anual „EU Policy Camp”, organizat de European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB) la Bruxelles. Tema centrală a acestei tabere intensive de pregătire a fost „AI în Educaţie: De la Politică la Practică”, având ca scop explorarea modului în care inteligenţa artificială (AI) revoluţionează formarea profesională şi tehnică.„Participarea la acest eveniment, dedicat exclusiv membrilor EVBB - din rândul cărora CERONAV face parte începând cu anul 2024 -, a marcat o nouă etapă în angajamentul instituţiei pentru excelenţă şi inovaţie în formarea profesională, oferind reprezentantului CERONAV ocazia de a accesa informaţii despre tendinţele actuale în utilizarea AI în educaţie, prin sesiuni interactive coordonate de lideri din industrie, factori de decizie politică şi experţi în inteligenţa artificială. În plus, programul a inclus ateliere practice care au vizat dezvoltarea de competenţe pentru implementarea soluţiilor AI în educaţie şi formare.Această experienţă a consolidat expertiza CERONAV în privinţa impactului AI asupra educaţiei şi a deschis noi orizonturi pentru integrarea tehnologiilor avansate în proiectele viitoare, susţinând astfel viziunea organizaţiei de a se afla în avangarda transformărilor din domeniul educaţional”, au transmis reprezentanţii CERONAV.