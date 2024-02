INFO economic

l Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a scăzut anul trecut cu 3,78%, comparativ cu perioada similară a anului 2022, până la 147.026, din care aproape 66%, respectiv 96.839, sunt societăţi cu răspundere limitată, informează Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 31.091 (+6,96%, comparativ cu ianuarie-decembrie 2022), şi în judeţele Ilfov - 7.950 (+0,21%), Cluj - 7.921 (-13,89%), Timiş - 6.606 (-7,04%) şi Bihor - 6.122 (+14,49%).l Volumul de autoturisme noi înmatriculate în România în ianuarie 2024 a crescut cu 4,15% faţă de acelaşi interval din anul anterior, până la 12.733 de unităţi, conform datelor centralizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor.În acest sens, clasamentul mărcilor de autoturisme noi este condus, în prima lună a acestui an, de Dacia - cu 3.948 de unităţi, urmată de Toyota (998), Skoda (893), Hyundai (853), Renault (784), Volkswagen (766), Tesla (564), Mercedes (519), Kia (478) şi Ford (417).l Centrul Naţional de Pregătire a Personalului din Transporturi Navale -CERONAV a încheiat cu succes primul an de furnizare a cursului GWO - Sea Survival and Boat Transfer.„Standardele de formare GWO oferă participanţilor la cursuri cunoştinţele şi abilităţile de a înţelege şi reduce riscul asociat cu pericolele de siguranţă în industria turbinelor eoliene”, au transmis reprezentanţii CERONAV.