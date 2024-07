Participanţii la „Black and Caspian Sea Ports & Logistics 2024”, vizită în portul Constanţa

Delegaţii companiilor participante la evenimentul „Black and Caspian Sea Ports & Logistics 2024” au vizitat marţi, 2 iulie, portul Constanţa.Pe parcursul turului tehnic cu nava „Anghel Saligny”, aceştia au avut ocazia de a se familiariza cu facilităţile oferite de portul Constanţa şi de a afla informaţii interesante despre proiectele în desfăşurare, dar şi despre cele de perspectivă.Ediţia din acest an a „Black and Caspian Sea Ports & Logistics 2024”, găzduită de portul Constanţa, se desfăşoară în perioada 2-4 iulie.Miercuri, 3 iulie, va avea loc deschiderea oficială a evenimentului, la hotelul „Del Mar” din Mamaia.