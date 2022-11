Portul Constanța, cap de afiș pe agenda guvernanților! Cresc investițiile în infrastructura feroviară

La aproape șapte luni de la precedenta vizită, Sorin Grindeanu - viceprim-ministru și ministru al Transporturilor și Marcel Ciolacu - președintele Camerei Deputaților au efectuat o nouă escală în portul Constanța, pentru a se întâlni cu presa.Și de această dată, conferința a fost organizată afară, pe cheul din fața Gării Maritime construită de legendarul inginer Anghel Saligny. Lebedele care valsau pe luciul apei sub cerul senin și navele legate la cheu au asistat cu uimire la bombardamentul de întrebări la care au fost supuși cei doi demnitari, de către ziariștii prezenți, câtă frunză, câtă iarbă.Schimbare de „macaz” la TransporturiLuând cuvântul în deschiderea întâlnirii, Marcel Ciolacu a declarat: „Foarte mulți miniștri post-decembriști și-au îndreptat atenția, în mod deosebit spre infrastructura rutieră. Este pentru prima oară când are loc o schimbare de viziune la Ministerul Transporturilor, atenția ministrului Sorin Grindeanu focalizându-se asupra infrastructurii feroviare. Mai ales după declanșarea războiului din Ucraina s-a văzut cât de importantă este aceasta și cât de important este portul Constanța, care a devenit principalul hub de intrare a grânelor către întreaga Europă. În acest an avem de a face cu o creștere de 400% a contractării lucrărilor de construcții și modernizare a infrastructurii rutiere, respectiv 16,7 miliarde de lei fără TVA. În portul Constanța vorbim de o modernizare de peste un miliard de euro nerambursabili. Este cea mai bună dovadă că România își dorește să devină un puternic jucător regional. Absorbția de fonduri europene a Ministerului Transporturilor este de 8,8 miliarde de lei până la finalul anului. Nu vreau să fac comparații cu miniștrii care au avut zero kilometri pe rutier. Investițiile în infrastructură au cel mai mare grad de multiplicare economică. Sunt un suport pentru ca aderarea României la spațiul Schengen să aducă cât mai rapid beneficii economice.”800 milioane de euro pentru calea ferată portuarăÎn cuvântul său, viceprim-ministrul Sorin Grindeanu a trecut în revistă investițiile efectuate, în procedură de urgență, pentru refacerea infrastructurii feroviare din portul Constanța. Până acum, lucrările la 19 dintre cele 35 de linii de cale ferată au fost recepționate. În următoarele 12 zile vor fi recepționate și restul de 16 linii. Pentru alte 64 de linii de cale ferată s-au ținut licitațiile. Două loturi au fost adjudecate, iar pentru al treilea lot, procedura este în finalizare.Referindu-se la investițiile din portul Constanța, ministrul și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu atragerea fondurilor europene în anii trecuți și a declarat că ritmul va fi schimbat. Pentru anul 2023, este prevăzută, prin Programul Operațional Transporturi, o finanțare de peste 800 de milioane de euro pentru infrastructura feroviară din zona portului Constanța.În anul 2022, au fost semnate contracte în valoare de 16 miliarde de lei pentru lucrări la infrastructura rutieră, de patru ori mai mult decât în 2021. Rata de absorbție în acest an va fi de 10 miliarde de lei.Ministerul Transporturilor, pentru prima dată, va încheia cu 10 – 11 luni înainte de termen absorbția fondurilor din Programul operațional infrastructură mare. S-a solicitat Comisiei Europene – care și-a exprimat acordul - ca pentru perioada rămasă, Ministerul Transporturilor să poată accesa sume în plus de la programele care nu reușesc să cheltuiască toate fondurile.Avertisment pentru datornicii din portRăspunzând întrebărilor ziariștilor, ministrul Transporturilor a declarat: „La data de 15 august 2022, Administrația Portului Constanța avea de încasat creanțe totale în valoare de 110 milioane de lei, din care: 10 milioane de lei de la cei care au considerat că nu trebuie să plătească apa, curentul, utilitățile; 30 de milioane de la cei care au considerat că dacă au concesionat un teren nu mai trebuie să achite chiria. Pentru neplata utilităților au fost notificate 104 unități, iar pentru neplata chiriilor și a penalităților aferente au fost notificate 70 de societăți. Toți datornicii au primit notificări, iar marea majoritate a plătit. Vreau să transmit un mesaj: acest mod de a face activități portuare la Constanța se termină! Dacă au crezut că sunt în Vestul Sălbatic, îi anunț că perioada romantică s-a încheiat!”, a avertizat Sorin Grindeanu.El a precizat că au fost transmise 14 notificări de reziliere a contractelor de închiriere a domeniului public, opt contracte, cu o suprafață totală de 13,5 ha, fiind deja reziliate. S-a decis sistarea de energie electrică și au fost executate garanții contractuale în valoare de două milioane de lei.Au fost și trei cazuri în care firmele chiriașe au efectuat construcții neautorizate, inclusiv pe terenurile pe care nu le aveau în concesiune. Una dintre clădiri a fost demolată deja. Celelalte vor avea aceeași soartă. „Toată lumea trebuie să respecte legea!” – a atenționat ministrul.„Sunt adeptul descentralizării!”În numele ziarului „Cuget Liber”, i-am pus ministrului transporturilor următoarele întrebări:- CFR Infrastructură s-a dovedit a fi un administrator slab, în timp ce Administrația Portului Constanța a înregistrat, în anul 2021, cel mai mare profit în rândul firmelor din județ. După ce va fi refăcută infrastructura feroviară portuară, nu considerați că ar trebui predată în administrarea CNAPMC, care se dovedește a fi un foarte bun administrator?- Nu am nicio problemă în această privință! Știți că sunt adeptul descentralizării. Încurajez o astfel de inițiativă! – a răspuns ministrul.- Printr-un proiect de hotărâre de guvern se propune transformarea CERONAV și a Autorității Navale Române în regii autonome. Această măsură va duce la creșterea fiscalității asupra serviciilor pe care aceste două instituții publice le prestează navigatorilor, întrucât vor fi purtătoare de TVA. Nu considerați că ar trebui să se renunțe la acest proiect?- Proiectul este în dezbatere publică. Nu s-a luat o decizie. Aștept, în continuare, argumente pro și contra! – a declarat Sorin Grindeanu.