Povestea a două cazinouri – cazinoul istoric din Constanța și decorul modern al cazinourilor online

Cazinourile online: o nouă formă de joc

Prevederi legislative aplicabile cazinourilor online

Pe scurt

E o seară fermecătoare în Constanța. Sub cerul înstelat se ridică maiestuos un mare cazino ce tremură parcă sub freamătul mulțimii. Încăperile înalte sunt pline de oameni în costume elegante, iar rochiile sclipitoare sau o notă de culoare aparte. Chelnerii parcă scoți din cutie trec prin cameră purtând tăvi cu băuturi rafinate și cocktailuri sofisticate.Sala de jocuri este plină de lumină, decorată cu candelabre mari. Din sălile alăturate se aud râsetele jucătorilor învăluite de muzica diafană a pianului din colț. Aristocrați și oameni de afaceri se întrunesc la mesele de joc pentru a se destinde și ulterior, pentru a negocia. La finalul serii, jucătorii pleacă acasă întâmpinați la ieșire de briza plăcută de pe faleză,Astfel de seri erau legendare și rămân o amintire frumoasă pentru societatea de astăzi. Stilul aparte a vechilor cazinouri s-a pierdut în negura vremii, lăsând loc tehnologiei și inovației. Deși jocul în sălile fizice a continuat să se dezvolte, mediul online a reușit să acapareze atenția operatorilor din domeniu. Treptat, sălile fizice s-au mutat în mediul online, îmbrăcând o formă digitală ofertantă.Dezvoltarea rapidă a tehnologiei a permis cazinourilor să atingă un nou prag în dezvoltarea și desfășurarea activității. Tranziția a permis atragerea mai multor clienți către produsele promovate și o implementare mai accelerată a noilor jocuri. Dacă în agențiile stradale puteau fi accesate doar câteva, platformele de joc a făcut posibilă o promovare mult mai amplă.Platformele online de joc au venit și cu o serie de avantaje pentru toate părțile implicate. Pentru jucători, accesul la jocurile preferate a devenit mai facil. Deplasarea fizică la sălile de joc nu a mai fost necesară, contul fiind disponibil non-stop și din orice loc. Pe de altă parte, a permis cazinourilor să se dezvolte mai mult și dă ajungă la un public mai larg. Apoi, producătorii de jocuri din industrie au dezvoltat jocuri inovative ce conțin caracteristici unice.Mediul online a început să se dezvolte de fapt în anii ’90. Totuși, primul cazino din mediul online care s-a dezvoltat vizibil a apărut abia în anul 2003. Atunci au fost promovate mesele de joc live însoțite de dealeri. Acest lucru a fost un pas important, permițând cazinourile să ofere un mediu de joc cât mai apropiat de cel din săli.Odată cu dezvoltarea rapidă a mediului online au apărut și noi legi care să regularizeze activitatea din domeniu. Prin urmare, apariția a noi cazinouri a impus și dezvoltarea de noi organizații de control. În prezent, legislația jocurilor de noroc în casino prevede obținerea unei licențe de funcționare. ONJN (Oficiul Național al Jocurilor de Noroc) este autoritatea care o emite și oferă dreptul de funcționare pentru 10 ani.ONJN a fost creată în anul 2013. Alături de ANAF, aceasta reglementează modul de funcționare a cazinourilor în format fizic și online. Totodată, acestea se asigură că sunt respectate toate condițiile specificate clienților. Prin urmare, bonusurile și promoțiile prezentate pe platforme sunt veridice și garantate.Legea a vizat și schimbarea taxelor percepute de la cazinouri și jucători. Au fost stabilite taxe pentru depunerile și pentru retragerile acestora. Inițial, cota de impozitare stabilită avea valori de 1% (retrageri de până la 66.750 RON), 16% (retrageri între 66.750 RON și 445.000 RON), ași de 35% ce depășea acest ultim prag. Ulterior, conform ordonanței de urgență 16/2022, aceste taxe au crescut. Așadar, noile taxe aplicabile au devenit de 3% (sume până în 10.000 RON), 300 RON și 20% (sume între 10.000 RON și 66.750 RON). Și de 11.250 RON și 40% (sume mai mari de 66,750 RON).Sunt aplicate și taxe la depunere. Din fiecare depunere se va reține un comision de 2% ce va fi virat la bugetul statului. În plus, cazinourile sunt obligate să țină evidența jucătorilor ce le trec pragul. Această prevedere se aplică sălilor de joc stradale.Apoi, sunt aplicate anumite taxe și pentru publicitatea pe care o fac cazinourile. Taxa în sine are o valoare de 5% din contractele de publicitate încheiate. În afară de acest comision, operatorii de jocuri de noroc trebuie să plătească taxe și pentru fiecare categorie de joc promovată.Trecutul jocurilor de noroc pare a fi mai simplu în comparație cu prezentul acestora. Nu erau percepute atât de multe taxe, iar jocul nu era doar pentru distracție. Acesta era perceput și ca un mod de socializare, jucând uneori un rol strategic în încheierea afacerilor. Atmosfera de altădată era parcă mai distinsă și mai axată pe anumite clase sociale.Astăzi, jocul la cazino a devenit accesibil oricui. Chiar dacă lucrurile au evoluat masiv, jocurile de noroc continuă să își păstreze farmecul. În întreaga industrie se poate observa o interpunere între trecutul și prezentul jocurilor. Stilul de altădată avea propriul farmec ce s-a transmis pasiv în abordarea prezentă la jocurile de masă. În plus, fiecare variantă are propriile sale provocări pe care jucătorii le-au înfruntat și continuă să le facă față.