Povestea de succes a unui antreprenor constănțean fascinat de cultura chineză. Edward Petrariu și proiectele sale imobiliare

Manager național cu o experiență de peste 19 ani în sectoarele FMCG, Gambling Industry, B2B, Project management, construcții, Edward Petrariu face parte din acea categorie rarisimă de oameni care ajung să se bucure, la ora actuală, de împlinirea a ceea ce la un moment dat părea doar un vis.Când, în 2014, Edward Petrariu, împreună cu un prieten chinez, stabilit în România imediat după 89, vizita pentru prima dată China, mai precis orașul Shanghai, nu se aștepta să-și dorească să revină pe tărâm asiatic. Și pentru că prima dată experiența a fost prea scurtă, a revenit și în următorul an, cu același prieten chinez, dar de data aceasta întorcându-se cu convingerea că va putea realiza și acasă, în Constanța, ceea ce a văzut în domeniul construcțiilor în Shanghai.Prin natura meseriei sale în multinaționale, Edward Petrariu a avut ocazia să călătorească foarte mult, ceea ce i-a permis să poată compara experiențele trăite, dar și să tragă propriile concluzii cu privire la specificul populațiilor cu care a interacționat. „Comparând țările pe care le-am vizitat anterior cu experiența chineză, vă mărturisesc că am fost impresionat nu numai de măreția-i recunoscută, dar și de seriozitatea acestui popor care nu vorbește foarte mult, în schimb muncește cu sârg pentru împlinirea planurilor propuse. Provinciile sunt unite într-o singură națiune la fel ca și provincia minoritară XINJIANG, guvernul având o politică de dezvoltare economică pe termen lung. Nu mai departe, cartierul pe care îl vizitasem în anul 2014 își schimbase complet fața într-un singur an, în 2015 când am revenit fiind cu totul altul; nu-l mai recunoșteam”, declara, admirativ, tânărul antreprenor.La întoarcerea din cea de-a doua vizită și-a exprimat intenția de a întreprinde ceva acasă, din dorința de a crea locuri de muncă în orașul în care locuiește. „Toată viața am lucrat în multinaționale și, ca orice corporatist, mi-am dorit să mă dezvolt pe propriile-mi picioare, ca antreprenor. Pentru că experiența căpătată în multinaționale mi-a crescut apetitul pentru antreprenoriat. Nu dispuneam de un buget pentru a demara ceva impresionant și atunci singura mea șansă era să discut acest subiect cu o persoană care mă putea ghida în ceea ce eu visam să realizez”, ne-a mărturisit Edward Petrariu.Funcțiile de conducere ocupate în cadrul companiilor private i-au conferit o experiențe vastă în dezvoltarea afacerilor și vânzărilor, implementarea obiectivelor pe termen scurt și lung, în vederea creșterii performanțelor companiei. Pleca la drum cu mâinile goale și fără emoții, folosind ca resursă seriozitatea chinezească de care fusese impresionat.„Investitorul chinez a avut curaj să cumpere niște ruine”Așa se face că, în 2016, poate că mai repede decât s-ar fi așteptat, soseau în România, la Constanța, reprezentanții conglomeratului Dechuang Investment Management SRL, ca urmare a discuțiilor purtate de un partener chinez stabilit la București, cu afaceri în comerț și terenuri imobiliare. Astfel lua ființă firma de construcții Shandong Dejian Group CO SRL, ca filială a Dechuang, al cărei Marketing Manger este Edward Petrariu.Odată cu perfectarea unei identități antreprenoriale, chiar în 2016 se deschidea primul șantier în stațiunea Saturn, unde au fost achiziționate, în stadii avansate de degradare, hotelurile „Alfa” și „Beta”, proprietarul THR nereușind să le vândă de ani mulți. „Investitorul chinez a avut curajul să cumpere aceste ruine, neavând posibilitatea să modifice clădirea, ci doar recompartimentarea și transformarea în apartamente de vacanță. La momentul respectiv, prețul foarte mic, mai mult decât competitiv, a permis vânzarea apartamentelor într-un timp foarte scurt. Pe terenul cumpărat de la THR a mai fost ridicat un complex, intitulat SUNRISE, de 85 de apartamente, care au fost finalizate anul acesta și pe care ne pregătim să le predăm clienților noștri. Acum lucrăm la un alt proiect, pe același teren – SUNSHINE –, care însumează aproximativ 300 de unități locative. Suntem la faza de structură, cu ridicarea etajului III.De asemenea, în comuna Chiajna, în satul Roșu, am achiziționat un proiect abandonat de un investitor străin pe care l-am readus la viață, anul acesta, în luna septembrie finalizând structura, zidăria și tâmplăria. Complexul de la Chiajna – CITTADELLA - este format din trei blocuri și patru vile construite în oglindă. De asemenea, în cartierul Berceni (București) este achiziționat un teren , pe care intenționăm să construim undeva la 500 de unități locative. Suma investițiilor totale ale companiei, până în prezent se ridică la 20 milioane de euro. Mai avem un proiect finalizat în Cipru, de vile, pe malul mării, și un teren în Spania”, povestește Edward Petrariu. Adăugând că dezvoltarea unor astfel de proiecte depinde foarte mult de deschiderea autorităților locale în a coopera în mod transparent și corect cu investitorii.Pe de altă parte, dovedind preocupare pentru problemele comunității în care activează, timp de doi ani la rând, Shandong Dejian Group CO SRL și-a aplecat atenția asupra a două unități de învățământ din Mangalia – școlile gimnaziale nr. 3 și „Gala Galaction” -, donând pentru ambele câte 2.000 de euro, bani cu care s-a achiziționat mobilier pentru sălile de clasă.Fotografiile ce ilustrează povestea de succes a tânărului antreprenor Edward Petrariu constituie o dovadă în plus a seriozității cu care sunt dezvoltate proiectele aflate în desfășurare – SUNSHINE din stațiunea Saturn și CITTADELLA din Chiajna. Persoanele interesate de achiziționarea unor unități locative din aceste ansambluri pot accesa pentru mai multe informații site-ul www.dechuang.ro