Preluarea Dataware Consulting, autorizată de Consiliul Concurenţei

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Bittnet Systems S.A., Dendrio Solutions S.R.L., Cătălin-Cristian Georgescu și Constantin-Adrian Savu preiau Dataware Consulting S.R.L.Bittnet Systems S.A. este o companie care activează în domeniul IT. Acțiunile sale sunt listate la Bursa de Valori București, pe piața AeRO, din 2015 și pe piața reglementată din 2020. Compania este activă pe piața IT, fiind cunoscută în principal în domeniul trainingurilor și educației IT, iar împreună cu firmele din grupul său este prezentă și pe piețele de servicii IT, hardware și software.Dendrio Solutions S.R.L., parte a grupului Bittnet, activează pe piața IT&C din România.Dataware Consulting S.R.L. este implicată în vânzarea de hardware IT și software și în furnizarea de servicii IT clienților de pe teritoriul României.„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că această operațiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața din România sau pe o parte substanțială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.Decizia va fi publicată pe site-ul autorității naționale de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.