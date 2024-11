Previziuni sumbre ale BNR pentru 2025: „Incertitudini și riscuri însemnate”

„Incertitudini și riscuri însemnate” decurg din conduita viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri, având în vedere măsurile fiscal-bugetare ce ar putea fi implementate din anul 2025 în scopul consolidării bugetare, afirmă BNR, vineri, într-un comunicat de presă emis după ședința Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.







O sursă de incertitudini și riscuri rămân, de asemenea, condițiile de pe piața muncii și dinamica salariilor din economie, mai arată, vineri, BNR, în prognoza pentru anul viitor.







Rata anuală a inflației s-a redus în septembrie la 4,62 la sută, de la 5,10 la sută în august 2024. Scăderea a fost determinată în principal de ieftinirea combustibililor și energiei, cu precădere pe fondul descreșterii cotației țițeiului, al cărei impact l-a devansat pe cel generat de noile creșteri de prețuri înregistrate în această lună de bunurile alimentare și de produsele din tutun.







Pe ansamblul trimestrului III 2024, rata anuală a inflației a continuat să se reducă, dar mai lent decât în precedentele trei luni, precum și în comparație cu previziunile.







Prognoză de creștere pentru inflație







Pe de altă parte, a transmis BNR, potrivit prognozei actualizate, rata anuală a inflației va crește ușor în ultimele luni ale anului curent și va cunoaște o fluctuație pronunțată în semestrul I 2025, rămânând deasupra intervalului țintei și peste valorile anticipate anterior, pe fondul efectelor de bază în dublu sens ce se vor manifesta pe orizontul scurt de timp, dar și al secetei severe din 2024 și al majorării cotațiilor unor mărfuri, de natură să afecteze în continuare dinamicile prețurilor alimentelor și energiei.

Totodată, rata anuală a inflației își va relua ulterior descreșterea pe o traiectorie mai ridicată decât cea din proiecția precedentă, coborând abia în debutul anului 2026 sub limita de sus a intervalului țintei și rămânând în proximitatea acesteia până la finele orizontului prognozei. Descreșterea va continua să fie antrenată de efecte de bază dezinflaționiste, cărora li vor alătura influențele așteptate să vină din decelerarea creșterii prețurilor importurilor, precum și din ajustarea descendentă a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt – pe o traiectorie mai ridicată totuși decât în proiecția precedentă -, dar și din restrângerea mai rapidă a excedentului de cerere agregată, comparativ cu previziunile anterioare.







Incertitudini și riscuri







Incertitudini și riscuri însemnate decurg din conduita viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri, având în vedere măsurile fiscal-bugetare ce ar putea fi implementate din anul 2025 în scopul consolidării bugetare. O sursă de incertitudini și riscuri rămân, de asemenea, condițiile de pe piața muncii și dinamica salariilor din economie. Totodată, incertitudini semnificative continuă să fie asociate evoluției prețurilor energiei și alimentelor, precum și traiectoriei viitoare a cotației țițeiului, pe fondul tensiunilor geopolitice.

Incertitudini și riscuri crescute la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, generează războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, precum și evoluțiile economice din Europa și de pe plan global, în contextul escaladării tensiunilor geopolitice. Totodată, absorbția și utilizarea fondurilor europene, în principal a celor aferente programului Next Generation EU, sunt condiționate de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte. Ele sunt însă esențiale pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice, dar și pentru contrabalansarea, cel puțin parțială, a efectelor contracționiste ale conflictelor geopolitice.

Relevante sunt, de asemenea, deciziile de politică monetară ale BCE și Fed, precum și atitudinea băncilor centrale din regiune.







Avansul PIB s-a mărit







Datele statistice revizuite recent arată că activitatea economică a crescut în trimestrul II 2024 cu 0,3 la sută, după o comprimare cu 0,4 la sută în precedentele trei luni (variație trimestrială), evoluție ce implică o restrângere a excedentului de cerere agregată și în acest interval.

Potrivit noilor date, avansul în termeni anuali al PIB s-a mărit la 0,9 la sută în trimestrul II 2024, de la 0,5 la sută în trimestrul precedent, în principal ca urmare a saltului consemnat de dinamica anuală a consumului gospodăriilor populației. Formarea brută de capital fix și-a încetinit însă semnificativ creșterea față de perioada similară a anului trecut, iar evoluția exportului net și-a mărit substanțial influența contracționistă, în condițiile în care volumul importurilor de bunuri și servicii și-a accelerat ascensiunea, în timp ce volumul exporturilor și-a prelungit declinul în termeni anuali. Pe acest fond, deficitul balanței comerciale și cel de cont curent au înregistrat o amplă creștere de dinamică în trimestrul II, ce a fost accentuată în cazul celui din urmă de înrăutățirea substanțială a soldului balanței veniturilor secundare, sub influența evoluției fondurilor europene de natura contului curent.

Cele mai recente date și analize indică creșteri trimestriale ceva mai modeste ale economiei în semestrul II 2024 decât s-a previzionat anterior, dar în accelerare graduală, implicând o creștere a dinamicii anuale a PIB în trimestrul III, în condițiile unor evoluții totuși divergente la nivelul componentelor cererii agregate și al sectoarelor majore.







Astfel, în intervalul iulie-august 2024, dinamica anuală a vânzărilor cu amănuntul s-a menținut la un nivel ridicat, scăzând doar ușor față de media trimestrului II, iar cea a vânzărilor auto-moto a rămas constantă. În schimb, producția industrială și-a reaccentuat ușor contracția în termeni anuali, iar volumul lucrărilor de construcții s-a comprimat din nou față de aceeași perioadă a anului precedent, după o relativă redresare în trimestrul II 2024.

Variația anuală a exporturilor de bunuri și servicii și-a redus semnificativ decalajul negativ față de cea a importurilor, consemnând în iulie-august o creștere mult mai pronunțată, soldată cu reintrarea ei consistentă în teritoriul pozitiv. Drept urmare, creșterea în termeni anuali a deficitului comercial, precum și cea a deficitului de cont curent s-au temperat în raport cu media trimestrului precedent, rămânând însă deosebit de alerte pe ansamblul primelor opt luni ale anului.







Costul cu forța de muncă a urcat







Pe piața muncii, efectivul salariaților a înregistrat mici creșteri în iunie-iulie și a stagnat în luna august, iar rata șomajului BIM s-a mărit pe ansamblul trimestrului III la 5,5 la sută, după descreșterea la 5,1 la sută în iunie și la un nivel mediu de 5,2 la sută în trimestrul precedent. În același timp, sondajele de specialitate indică pe ansamblul trimestrului III un declin pronunțat al intențiilor de angajare pe orizontul foarte scurt de timp, succedat de o stabilitate a acestora în octombrie, precum și o accentuare a scăderii deficitului de forță de muncă în debutul trimestrului IV 2024. Dinamica anuală de două cifre a salariului brut nominal s-a mărit însă în iulie-august, la 16,8 la sută, după o mică descreștere înregistrată în trimestrul II, iar cea a costului unitar cu forța de muncă din industrie a urcat la 17,8 la sută.







Cursul de schimb s-a menținut stabil







Principalele cotații ale pieței monetare interbancare au rămas constante în octombrie, în timp ce randamentele pe termen lung ale titlurilor de stat s-au reînscris și s-au menținut pe o traiectorie abrupt ascendentă – relativ în linie cu evoluțiile din economiile avansate și din regiune -, în condițiile reconsiderării de către investitori a traiectoriei probabile a ratei dobânzii Fed, cu impact și asupra apetitului global pentru risc. În această conjunctură, cursul de schimb leu/euro s-a menținut relativ stabil în octombrie pe palierul mai înalt pe care a revenit la mijlocul trimestrului precedent. Moneda națională a consemnat însă o depreciere notabilă în raport cu dolarul SUA, dată fiind întărirea acestuia pe piețele financiare internaționale.







Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat a continuat să se mărească în septembrie, la 8,4 la sută, de la 7,7 la sută în august, în principal ca urmare a accelerării creșterii împrumuturilor în lei ale societăților nefinanciare, dar și cu aportul însemnat al variației creditului în lei acordat populației. Ponderea componentei în lei în creditul acordat sectorului privat și-a prelungit ascensiunea, ajungând la 69,8 la sută, de la 69,7 la sută în august.







Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit vineri, a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.







BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare.