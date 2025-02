„Problemele de la Şantierul Naval Damen Mangalia nu sunt vina oamenilor care au muncit!”

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Bogdan Gruia Ivan, susţine că situaţia dramatică în care a ajuns Şantierul Naval Damen 2 Mai Mangalia nu s-a creat peste noapte şi nu este provocată de muncitori.„Problemele actuale nu sunt vina oamenilor care au muncit. Nu este responsabilitatea angajaţilor să facă contractele prin care şantierul să funcţioneze. Este o situaţie sistemică persistentă, care trenează de ani de zile.În ultimele trei săptămâni, am avut consultări extinse şi deschise cu toţi cei implicaţi şi afectaţi. Suntem în discuţii avansate cu investitori serioşi, interesaţi de redresarea şi modernizarea şantierului. Am pus pe toată lumea la aceeaşi masă: reprezentanţii sindicatului, cei ai Şantierului Naval 2 Mai şi cei ai Damen Shipyards Mangalia. Am identificat o soluţie juridică ce poate pune capăt conflictului şi care va deschide drumul către noi parteneriate şi investiţii majore. Mai multe companii de anvergură sunt deja interesate de acest obiectiv strategic.Pentru Mangalia, pentru fiecare angajat şi pentru fiecare familie care îşi pune speranţa într-un viitor mai bun, voi continua dialogul atât cu sindicaliştii, cât şi cu reprezentanţii companiei şi potenţialii investitori”, a declarat ministrul Bogdan Gruia Ivan, după întâlnirea cu reprezentanţii Sindicatului Liber Navalistul din cadrul Şantierului Naval Damen Mangalia.