Muncitorii de la Şantierul Naval Damen Mangalia cer ajutor statului român! Îi aude cineva?

Şantierul Naval Damen 2 Mai Mangalia este într-o situaţie dramatică, la un pas de faliment. În loc să fie puşi la treabă, muncitorii sunt concediaţi, comenzile întârzie să apară, iar statul român, acţionar majoritar, pare incapabil de reacţie. Oamenii au ieşit deja în stradă, să-şi strige necazul, iar următoarea acţiune de protest va avea loc la Bucureşti.Sindicatul Liber Navalistul din cadrul Şantierului Naval Damen 2 Mai Mangalia va organiza vineri, 7 februarie, între orele 12.00 şi 14.00, o acţiune de protest la Bucureşti. Muncitorilor le-a ajuns cuţitul la os: societatea este în insolvenţă de opt luni, au început concedierile colective (263 de salariaţi vor fi disponibilizaţi în prima fază), iar şanse de redresare - rapidă - ale unităţii nu se întrevăd.„Va fi un protest paşnic, în faţa Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, cu scopul de a apăra drepturile noastre. Până la acest moment (n.r. - marţi, 4 februarie, ora 11.00, ora documentării), peste 300 de persoane au confirmat deja participarea la acţiune.Care sunt revendicările noastre? În primul rând, vrem să atragem atenţia asupra situaţiei economice precare a şantierului. Societatea este în insolvenţă de peste opt luni, iar activitatea este întreruptă pentru o perioadă îndelungată. Există un mare semn de întrebare în privinţa plăţii salariilor şi ţineţi cont de faptul că, din luna martie, nu vor mai fi fonduri disponibile pentru plata salariilor.S-a ajuns la concedieri colective, nu putem fi de acord cu aşa ceva, solicităm anularea acestei decizii.În ceea ce priveşte viitorul şantierului, cerem ca statul să-şi exercite dreptul de preempţiune asupra acţiunilor şi să asigure continuitatea activităţii. Statul, acţionar majoritar, trebuie să intervină urgent! Solicităm comenzi ferme şi sprijin financiar pentru redresarea şantierului.Autorităţile trebuie să îşi asume responsabilitatea şi să acţioneze rapid pentru salvarea locurilor de muncă şi a şantierului din Mangalia!”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul din Şantierul Naval Damen 2 Mai Mangalia, Laurenţiu Gobeajă.Autocarele cu sindicalişti vor porni spre Bucureşti vineri, la ora 07.15. Punctul principal de îmbarcare este parcarea şantierului, dar vor mai fi opriri pe traseu, în staţiile Ciobănel, Adi-Man, Sens, Gară-Lidl, dar şi în localităţile 23 August, Tuzla, Eforie şi Agigea.Întrebări fără răspunsAceasta este cea de-a doua acţiune de protest în stradă a sindicaliştilor de la Şantierul Naval Damen Mangalia, după cea de marţi, 28 ianuarie, de la Mangalia.„După protestul din săptămâna trecută, autorităţile nu au oferit nicio soluţie, nu am primit nicio reacţie din partea reprezentanţilor statului român. Este momentul să ne facem auziţi! Am adresat o serie de întrebări ministrului de resort, premierului, preşedintelui României.Este esenţial să obţinem răspunsuri clare despre implementarea unui plan urgent de redresare a şantierului”, a explicat liderul de sindicat.De fapt, un răspuns a venit, dar care a spulberat şi mai mult speranţele de redresare.„Statul român nu a avut şi nu are control direct asupra societăţii Damen Shipyards Mangalia SA şi are posibilităţi limitate în a interveni în activitatea societăţii”, au transmis reprezentanţii Ministerul Economiei.