Sute de milioane de euro datorii şi şomaj tehnic! Damen Mangalia, primele măsuri de redresare în insolvenţă

Două tancuri petroliere intră în reparaţiiDe asemenea, CITR a identificat activele care nu au legătură cu activitatea curentă a companiei şi a demarat valorificarea acestora prin licitaţie publică, cu scopul de a sprijini compania în asigurarea de fonduri operaţionale, inclusiv pentru plata salariilor. Printre activele pentru care se vor organiza licitaţii în perioada următoare, se numără cămine şi case neutilizate, autobuze nefuncţionale şi terenuri agricole, toate din afara şantierului.Cu sprijinul CITR, şantierul a reuşit să semneze contracte pentru reparaţia a două noi nave.Prima navă, „M/T Tahiti”, un tanc petrolier sub pavilion maltez, construită în 2014, va ajunge, joi, 19 septembrie, în şantier. Cu o capacitate de transport de 157.022 tone şi o lungime de 274,5 metri, nava necesită lucrări de reparaţii mecanice şi electrice pentru o perioada de până la o lună de zile, împreună cu lucrările de doc pentru aplicarea sistemului siliconic pe corpul navei.A doua navă, „M/T Hadal Sally”, de asemenea sub pavilion maltez şi construită în 2009, este un transportator de produse chimice şi petrol având o capacitate de transport de 50.994 tone şi o lungime de 183 metri. Lucrările de reparaţie vor începe curând şi vor dura o lună de zile, principalul obiectiv fiind aplicarea unei vopsele speciale în tancurile de marfă.Creşterea productivităţii şi a profitabilităţiiPrincipala provocare specifică activităţii companiei este legată de accesarea resurselor financiare necesare continuării activităţii şi susţinerii unor contracte de anvergură. Structura de costuri şi profilul activităţii companiei fac absolut necesară încărcarea la o capacitate cât mai aproape de maximum a întregului şantier.„Pe termen lung, compania are în vedere posibilitatea de contractare a unor noi proiecte pentru construcţii de structuri offshore în condiţiile în care în vara anului 2025 este posibil să fie lansate noi proiecte în acest sens. În acelaşi timp, avem în vedere şi creşterea productivităţii şi a profitabilităţii activităţii curente prin implementarea unor măsuri de eficientizare a costurilor.Nu în ultimul rând, atragerea de parteneri strategici care ar putea aduce capital şi expertiză de afaceri este una dintre oportunităţile pe care le avem în vedere”, a adăugat Florin Constantin, senior partner CITR şi manager de proiect.Aproape 700 de salariaţi în şomaj tehnicDamen Mangalia este unul dintre cele mai importante şantiere din Europa. Astăzi, şantierul înseamnă o suprafaţă de peste 1.000.000 mp, chei cu o lungime de peste 1,5 km, trei docuri uscate de peste 300 m fiecare, atelier de 28.000 mp pentru montaj panouri cu linii semi-automatizate, atelier de asamblare secţiuni curbe de peste 30.000 mp, 18 macarale şi 11 alte ateliere.Şantierul are, astăzi, 1.453 angajaţi, dintre care 761 activi şi 692 în şomaj tehnic declanşat anterior procedurii. Insolvenţa a fost deschisă în data de 19 iunie 2024.Conform evidenţelor contabile, activele totale ale Damen Mangalia sunt de 1,26 miliarde lei, din care active imobilizate 0,26 miliarde lei şi active circulante un miliard lei. Datoriile sunt de un miliard de lei (aproximativ 207 milioane de euro).„Foarte important, în acest moment nu există un vid de management la şantier, nu sunt salarii neachitate de la intrarea în insolvenţă. Creanţele salariale sunt prioritare. Am ţinut şi ţinem permanent legătura cu sindicatul, păstrarea expertizei, a experienţei, a personalului calificat fiind necesară pentru a reuşi redresarea companiei”, a explicat Paul Dieter Cîrlănaru.O întrebare fără răspunsAşadar, avem, pe de o parte, o realitate cruntă - datorii de sute de milioane de euro, salariaţi trimişi în şomaj tehnic -, iar pe de altă parte, un optimism prudent din partea administratorului judiciar, care a explicat că situaţia salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic, asigurată până în data de 31 decembrie 2024, depinde de succesul măsurilor şi proiectelor ce vor fi implementate. La Şantierul Naval Damen Mangalia, avem doi acţionari: statul român, prin Ministerul Economiei, acţionar majoritar (51%), şi Damen Holding BV, acţionar minoritar (49%), olandezii având însă conducerea operaţională. Statul român dispune de fel de fel de instituţii de control, de la Ministerul de Finanţe şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, până la DNA. Cum a fost posibil ca şantierul să acumuleze asemenea datorii, când a avut cifre uriaşe de afaceri, chiar nu a zărit nimeni cum se externaliza profitul, chiar nimeni nu răspunde pentru acest dezastru financiar?