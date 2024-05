Faptul că Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia nu este un lucru rău şi poate crea oportunităţi, este de părere ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan Radu Oprea, în opinia căruia Guvernul trebuie să apere interesele statului şi ale angajaţilor români.„Am avut o întâlnire cu directoratul şi cu reprezentanţii sindicatului Navalistul de la Damen. Damen Holding a cerut insolvenţa şi aşa se cere procedură de faliment, dar de fapt reprezintă insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, unde ei au directoratul şi conducerea cu atribute sporite, deci undeva în interiorul Damen Holding o astfel de cerere.Însă, în discuţia pe care am avut-o cu directoratul şi cu sindicatele, le-am explicat că, din punctul meu de vedere, nici procedura insolvenţei nu este un lucru rău, pentru că poate crea oportunităţi. Avem exemplu Hidroelectrica, avem exemplul Romaero, unde lucrurile funcţionează până la urmă”, a explicat Ştefan Radu Oprea.Ministrul Economiei a adăugat că există varianta şomajului tehnic pentru angajaţi.„Există resurse financiare atât în interiorul Damen Shipyards Mangalia, cât şi posibilităţi de a intra în şomaj tehnic, astfel încât lucrătorii de la Damen Mangalia să fie protejaţi în această perioadă. Se pot reîntoarce la lucru imediat ce va fi de lucru în şantier. Suntem în contact cu sindicatele, am fost în şantier de mai multe ori, am vorbit cu ei, le-am explicat unde suntem, de ce s-au întâmplat aceste lucruri.Cred că a apăra interesele statului român şi ale lucrătorilor din România este atributul pe care trebuie să-l exercităm noi, ca reprezentanţi ai Guvernului”, a mai spus ministrul Economiei.