Creditorii Şantierului Naval Damen Mangalia îşi cer banii înapoi. Cine are cea mai mare „felie”

Vară tristă la Şantierul Naval Damen Mangalia, asupra căruia planează ameninţarea falimentului. Tribunalul Constanţa a deschis procedura de insolvenţă a companiei Damen Shipayards Mangalia, CITR filiala Bucureşti a fost numit administrator judiciar, mare parte dintre salariaţi au intrat în şomaj tehnic, iar creditorii unităţii îşi cer banii înapoi.În timp ce acţionarul majoritar (51%), în speţă statul român, prin intermediul Ministerului Economiei, caută planuri de redresare a Şantierului Naval Damen Mangalia, în spaţiul public vorbindu-se despre negocieri cu posibili investitori, procedura de insolvenţă a demarat, iar în instanţă, creditorii îşi cer banii înapoi.Printre firmele care „au de primit”, se numără Subshore Mangalia SRL, Subsore R SRL, Muehlhan SRL, Pipe Construct Isomed SRL, Şantierul Naval 2 Mai SA, Navy Ren Group Maritime SRL, Biamar Focus, Messer Romania Gaz SRL, Industrial Cruman SRL, Jotun Romania SRL, Industrial Iridex Group Salubrizare SRL, Damen Holding BV, Radu Construct Alpin SRL, Cucor Construct SRL, Pachira & Valven SRL sau Maha Pub Catering SRL.„Debitoarea prin apărătorul ales, avocat Florin Daniel Barbu, învederează că societatea se află în stare de insolvenţă şi are datorii în cuantum de 1.859.135.205 lei. O parte din aceste datorii reprezintă avansul pentru contractul de execuţie, însă rămân datorii de peste 800.000.000 lei. Această situaţie a fost creată în pandemie, a urmatrăzboiul din Ucraina şi este necesară finanţarea societăţii. Cu toate acestea însă, apreciază ca perspectivele societăţii sunt foarte bune, iar cu sprijinul creditorilor, acţionarilor, activitatea ar putea fi salvată printr-un plan de reorganizare. Societatea intenţionează să propună un plan de reorganizare, datoriile sunt mai vechi de 30 de zile, iar directoratul a avut în vedere ca, la momentul formulării cererii de deschidere a procedurii, să mai existe fonduri necesare cu paza şi salarii pentru aproximativ două luni. Având în vedere că sunt 200 de creditori şi peste 800.000.000 lei datorii, se impune deschiderea procedurii insolvenţei cu posibilitatea de redresare”, se arată în încheierea civilă din dosarul de pe rolul Tribunalului Constanţa.Din datoria de 800.000.000 lei, cea mai mare „felie” este a creditorului Damen Holding BV, care deţine o creanţă de 730.000.000 lei. Şapte milioane de euro are de recuperat şi creditoarea Muehlhan SRL.Olandezii au fost cei care au propus practicianul în insolvenţă CITR în calitate de administrator judiciar.Primul termen dispus de instanţă în acest dosar este 02.08.2024: înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului.„În acest proiect complex, vom contribui cu tot know how-ul echipei CITR acumulat pe parcursul a peste 22 de ani în gestionarea unor restructurări prin procedura insolvenţei cu impact major în economia noastră.În următoarea perioadă, echipa CITR va analiza activitatea companiei pentru a înţelege în profunzime businessul şi pentru a identifica condiţiile în care este posibilă redresarea. Ne propunem să asigurăm cât mai multă stabilitate şi claritate tuturor celor implicaţi. Vom asigura transparenţa întregului proces”, a transmis Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.Rolul administratorului judiciar, conform mandatului legal, este acela de a găsi soluţiile optime pentru redresarea companiei. Primul pas din procedura de insolvență va fi înțelegerea businessului și a părților care fragilizează performanța companiei, definirea strategiei de redresare și planul pentru realizarea acesteia.La rândul lor, reprezentanţii salariaţilor urmăresc modul în care se fac paşii necesari redresării şantierului.„Încă aşteptăm răspuns la petiţia pe care am transmis-o către autorităţile competente. Vom urmări cu mare atenţie procesul, parcursul acestuia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul, din Şantierul Naval Damen Mangalia, Laurenţiu Gobeajă.