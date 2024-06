S-a corectat rușinoasa răsplată! ”Merituoșii” cu note sub 5 nu mai primesc burse

În sfârșit, după ce un an școlar întreg elevii mediocrii, cu medii sub 5, s-au bucurat cot la cot cu colegii cu-adevărat silitori de burse de merit, de la 1 septembrie 2024 dispare rușinoasa răsplată. În ultima ședință de Guvern, de la finele săptămânii trecute, a fost aprobată mult așteptata modificare prin care se schimbă modul de acordare a burselor în anul școlar 2024-2025.Noua lege introduce bursa de reziliență, pentru note peste 7.00, și limitează bursele de merit la medii doar până la 9.50. Pragul care până acum era fixat la 30% din efectivul fiecărei clase a devenit „minimum 30%”.După adoptarea acestei Ordonanțe, în total, vor fi acordate șapte tipuri de burse în învățământul preuniversitar:· bursă de excelență olimpică I/internațională – între 750 și 3.000 de lei;· bursă de excelență olimpică II/națională – 700 de lei;· bursă de merit – 450 de lei;· bursă de reziliență – 300 de lei (începând cu anul școlar 2024-2025);· bursă socială – 300 de lei;· bursă pentru mame minore – 700 de lei;· bursă tehnologică – 300 de lei.După modificările făcute, doar elevii cu media mai mare de 9,50 vor mai putea beneficia de bursă de merit. „Bursele de reziliență se acordă și pentru elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul «Școlii din Spital» sau la domiciliu, în anul școlar următor revenirii în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.O altă modificare aprobată de Guvern a fost făcută în cazul bursei sociale, „prin includerea elevilor cu vârsta de până în 30 de ani, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip «A doua șansă»”, conform Ordonanței de Urgență.De precizat că în cazul în care elevul bursier înregistrează mai mult de 10 absențe pe lună pierde dreptul de a mai fi… răsplătit.Aproape 300 de elevi constănțeni cu medii sub 5 au fost „răsplătiți”Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în anul școlar recent încheiat, 295 de elevi cu medii sub 5 au primit burse de merit.Defalcat, un număr de 22.860 de elevi au primit burse sociale: 10.862 pentru elevii din familii cu venituri mici, 22 pentru cei din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, 7.257 pentru elevii din familii monoparentale, 1.902 pentru elevii orfani și 1.959 pentru cazuri medicale. Și 12 mame minore au primit burse. Alți 3.699 de elevi constănțeni au primit burse tehnologice și un număr de 17.301 elevi au primit burse de merit.