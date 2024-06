Reacția ISJ Constanța, găsit ”vinovat” în scandalul de la Liceul ”Dimitrie Leonida”

Când, în urmă cu un an, au izbucnit scandalurile la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanța, cunoscut drept liceul auto, pornite de la dispariția misterioasă a unor camioane ce trebuiau casate, mulți au crezut că este doar un „foc de paie” și că situația conflictuală se va stinge, pentru că interesul învățământului constănțean este îndreptat spre elev, și nu spre funcții de conducere sau răzbunări în cancelarie ori consilii de administrație.Din nefericire, au urmat acuzații de ilegalități, apoi o agresiune între profesoare, chiar și un scandal provocat de un exhibiționist, pentru ca ieri să primim pe adresa redacției o petiție semnată de câteva zeci de profesori, adresată Ministerului Educației/ Direcția Generală Învățământ Preuniversitar. Petiția în care cei 66 de semnatari laudă managementul prof. Hariclia-Marinela Popescu, fostă directoare, căreia, din data de 1 iulie, conform deciziei Inspectoratului Școlar Județean Constanța, îi va înceta detașarea pe această funcție.„Colectivul Liceului Tehnologic «Dimitrie Leonida» Constanța nu dorește schimbarea actualului director, deoarece considerăm că această schimbare nu este favorabilă bunului mers al actului educațional. (…) Majoritatea angajaților liceului, atât personal didactic și didactic auxiliar, cât și nedidactic o susține și o apreciază pe doamna director care a avut bunăvoința și puterea de a prelua conducerea unității într-un moment de criză și situații conflictuale fără precedent (generate de trei cadre didactice care au făcut o serie de reclamații nefondate), începute în mandatul fostului director și care, din păcate, nu sunt soluționate nici până în momentul de față”, se arată în memoriul cu pricina.„Primează interesele proprii, nu interesele elevilor”Mai mult, semnatarii consideră că „în toată această perioadă Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu a sprijinit unitatea noastră școlară, dimpotrivă a alimentat permanent situația conflictuală existentă susținând cadrele didactice reclamante (trei persoane) prin controale, note de relații pe același subiect, inspecție generală”. (…) „Memoriul colectivului Liceului Tehnologic «Dimitrie Leonida» Constanța către ISJ Constanța nu a fost urmat de niciun demers. Singura soluție găsită de domnul inspector școlar general Mihai Sorin a fost demiterea actualului director și numirea unui nou director începând cu 1 iulie 2024, cadru didactic dintr-o altă instituție școlară, fără experiență managerială. Acest demers nu va rezolva problema, ba mai mult va amplifica situația prin crearea unor conflicte“, au mai adăugat precizat semnatarii memoriului.Cele trei persoane la care se referă semnatarii memoriului sunt Valentin Marius Dumitrescu, Adriana Cristina Oprea și Paula Panait. Din discuția purtată cu Paula Panait am reținut că atât fostului director Ionuț Pătrașcu, cât și prof. Hariclia Popescu li se reproșează o serie de ilegalități, cum ar fi faptul că nu se întocmesc documente, nu se respectă procedura la examene la școala profesională. Întrebată de ce s-au întors împotriva fostei directoare, Paula Panait a declarat pentru „Cuget Liber” că „vrea să impună propria lege, propria metodă de lucru. Nu acceptă să i se spună că nu e legal sau să i se ceară explicații pentru documente pe care trebuie să le semnăm. Doamna Popescu a pornit un război împotriva noastră din cauza numeroaselor sesizări. Iar multe din persoanele care au semnat acel memoriu nu știu multe despre ce se întâmplă în școală. Eu nu am reclamat nimic, ci am solicitat niște documente”.Dar mai grav ni se pare faptul că se afirmă că „nu se fac deloc ore la școala postliceală, iar notele se pun din burtă. Sincer, nu știu la cine să merg să sesizez că nu se ține nicio oră. Vin doar când îi cheamă profesorii să-i vadă la față și să le pună câte-o notă. Asta nu este instituție de învățământ, aici e bătaie de joc, primează interesele proprii, nu interesele școlii și ale elevilor”, a declarat Paula Panait.Inspectoratul Școlar răspunde punct cu punct:„1) Ca urmare a petiției depuse la Ministerul Educației de către un cadru didactic al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Inspectoratului Școlar Județean Constanța i s-a solicitat să verifice aspectele semnalate. În acest sens, directorul unității de învățământ a fost înștiințat telefonic anterior, dar și în ziua de luni, 13 mai 2024, la ora 11.19, că o echipă de inspectori școlari se va deplasa la liceu.În 13.05.2024, trei inspectori școlari, numiți prin decizia nr. 250/09.05.2024, în baza ordinului de serviciu cu nr. 33A/18/09.05.2024, au fost prezenți la sediul liceului și au constatat că directorul unității de învățământ, Popescu Hariclia-Marilena, nu este prezent. În nota de constatare întocmită, s-a precizat că documentele necesare pentru a se verifica aspectele sesizate în petiție i-au fost solicitate directorului prin apel telefonic. O parte din documente au putut fi puse la dispoziție de către secretarul liceului, în aceeași notă de constatare solicitându-se de către inspectori ca restul documentelor să fie transmise până pe 14.05.2024.Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME 4183 din 4.07.2022, articolul 21, alin (8):„Pentru situațiile excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile, acesta emite la începutul anului școlar decizia de delegare a atribuțiilor către directorul adjunct sau, în cazul în care nu există funcția de director adjunct, către un cadru didactic membru al consiliului de administrație. Decizia va conține și un supleant, cadru didactic titular. Neîndeplinirea acestor obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii”.La momentul deplasării echipei de inspectori școlari, niciun cadru didactic din Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța nu a făcut dovada că este delegat să preia atribuțiile directorului. Directorul adjunct se afla în concediu medical.2) În data de 14.05.2024, la ora 9.09, a fost transmisă pe e-mailul IȘJ Constanța o solicitare de învoire a prof. Popescu Hariclia-Marilena, director al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, prin care preciza că se va deplasa la București în 14.05.2024, în intervalul orar 08.00 – 16.00, pentru a fi prezentă la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). De menționat este că adresa CNCD preciza și faptul că se pot depune înscrisuri, nefiind obligatorie prezența fizică.De menționat sunt următoarele:- solicitarea, deși are data 13.05.2024, a fost trimisă pe 14.05.2024, cu o oră mai târziu față de ora de început a învoirii și nu s-a așteptat aprobarea solicitării;- prof. Popescu Hariclia-Marilena a precizat că trebuie să fie prezentă la CNCD, dar însăși din solicitarea către IȘJ Constanța se desprinde faptul că în ziua de 13.05.2024 ar fi trebuit să fie prezentă la locul de muncă;- directorul liceului știa încă din 30.04.2024 de faptul că era convocată la sediul CNCD;- ulterior, într-o comunicare telefonică, i-a precizat unui inspector școlar că a trebuit să plece mai devreme către București pentru a avea grijă de o rudă bolnavă, însă nu a existat înregistrată o învoire în acest sens;- în cazul solicitării unei învoiri/ unui concediu etc, directorii unităților de învățământ din județul Constanța atașează și decizia de delegare a atribuțiilor, precum și acordul persoanei desemnate ca înlocuitor, ceea ce nu s-a întâmplat și în cazul directorului Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța.Se constată, astfel, că prof. Popescu Hariclia-Marilena nu și-a îndeplinit atribuțiile de director și, mai mult decât atât, a periclitat activitatea unității de învățământ.3) În ședință a consiliului de administrație al IȘJ Constanța, s-a constatat îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către prof. Popescu Hariclia-Marilena, director al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, și s-a hotărât încetarea detașării în interesul învățământului în funcția respectivă. În decizia cu nr. 1482/26.10.2023, prin care prof. Popescu Hariclia-Marilena a fost detașată în interesul învățământului în funcția de director, se precizează la art. 3:„Art. 1. Începând cu data de 01.11.2023, doamna profesor POEPSCU HARICLIA – MARINELA este detașată în interesul învățământului în funcția de director la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2023-2024”.„Art. 3. Inspectorul Școlar General își rezervă dreptul de a dispune încetarea detașării (...) la o dată anterioară termenelor menționate la art. 1”.Articolul 85 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 2023-2024 precizează la articolul (1) că:„În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, detaşarea în interesul învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale”.IȘJ Constanța a înaintat către consiliul profesoral al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța adresa cu nr. 3206/16.05.2024, prin care li s-a solicitat cadrelor didactice, care „doresc și îndeplinesc condițiile legale” pentru funcția de director, să depună o cerere, un acord scris și un Curriculum Vitae. Termenul precizat a fost 23.05.2024, ora 15.00. Deoarece în acest interval niciun cadru didactic din unitatea de învățământ nu și-a manifestat intenția de a fi director, IȘJ Constanța a făcut demersuri pentru identificarea unui cadru didactic din alte unități de învățământ, astfel încât activitatea managerială a liceului să nu aibă sincope.4) IȘJ Constanța are obligația de a verifica orice aspect semnalat și de a răspunde fiecărei petiții adresate instituțional, prin verificări detaliate. În mod particular, au fost în număr foarte mare petițiile care au avut ca obiect activitatea din cadrul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, fiind generate de momentele de criză și de situațiile conflictuale din colectivul unității de învățământ, semnalate în ultimii ani.Deoarece situația conflictuală de la acest liceu trenează de foarte mult timp, consiliul de administrație al IȘJ Constanța a hotărât că se impune o verificare amănunțită printr-o inspecție școlară generală. Aceasta s-a desfășurat în perioada 26.01 – 02.02.2024, iar calificativele pentru șapte domenii/ arii tematice inspectate au fost „acceptabil”, numai un singur domeniu având calificativ „bine”. Managerul unității de învățământ a fost în mod constant sprijinit pentru remedierea deficiențelor constatate, însă inspectorii școlari au semnalat în numeroase rânduri dificultăți în asigurarea unei comunicări instituționale adecvate, care să conducă spre o soluționare rapidă și eficientă a numeroaselor probleme înregistrate la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța”.La această oră, în funcția de director al acestui liceu a fost detașată o profesoară de fizică de la Școala Gimnazială nr. 23.