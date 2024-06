„Uragan” la Şantierul Naval Damen Mangalia! S-a deschis procedura generală a insolvenţei

Norii negri din primăvară care pluteau asupra Şantierului Naval Damen Mangalia aveau să prevestească „furtuna” din vară. De fapt şi din păcate, un veritabil „uragan” care afectează, direct şi indirect, mii de oameni - angajaţi, subcontractori etc. Ultima lovitură la bărbie încasată: s-a deschis procedura generală a insolvenţei, primul pas spre faliment!Rămas fără finanţare şi fără comenzi, cu acţionari - statul român, prin intermediul Ministerului Economiei (majoritar, 51%), şi Damen Holding BV (Ţările de Jos, minoritar, 49%) - care se ceartă între ei şi au ajuns în instanţă, Şantierul Naval Damen Mangalia a ajuns într-o situaţie extrem de critică.Mare parte dintre muncitori au intrat deja în şomaj tehnic, iar speranţele de redresare până la finalul anului sunt, practic, nule!Miercuri, 19 iunie, Tribunalul Constanţa a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei Damen Shipyards Mangalia SA.„În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, califică cererilor creditoarelor Damen Holding BV, NRG Navy Ren Group Maritime SRL, Messer România Gaz SRL, Pipe Construct SRL, Biamar Focus SRL, Subshore Mangalia SRL, Subshore R SRL, Jotun România SRL, Iridex Group Salubrizare SRL, Muehlhan SRL, Cucor Construct SRL, Pachira & Valven SRL, Şantierul Naval 2 Mai SA, Maha Pub Catering SRL, Radu Construct Alpin SRL, Industrial Cruman SRL ca fiind declaraţii de creanţă ce vor urma procedura de verificare şi înregistrare la masa pasivă.În temeiul art. 73 şi 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, desemnează, în mod provizoriu, în calitate de administrator judiciar pe CITR SPRL cu un onorariu fix de 7.000 lei, exclusiv TVA şi onorariu variabil 10% din totalul sumelor recuperate în contul averii debitoarei, exclusiv TVA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege.În temeiul art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.În temeiul art. 74 din Legea nr. 85/2014, debitoarea este obligată să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei, actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Menţine pe perioada de observaţie dreptul debitoarei de administrare, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, sub condiţia declarării intenţiei de reorganizare în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, în condiţiile art. 74, conform art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.În temeiul art. 71 alin. 2 coroborat cu art. 73 şi art. 99-100 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să notifice deschiderea procedurii generale creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în vederea efectuării menţiunii.Termenul de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii generale este de 10 zile de la primirea notificării. Fixează termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 02.08.2024.Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 27.08.2024, ora 12, la sediul administratorului judiciar şi dispune convocarea creditorilor.Potrivit art. 101 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile, inventarierea bunurilor din averea debitoarei.Fixează termen de judecată la data de 25.11.2024, ora 09.30, complet F6. Cu apel în şapte zile de la comunicare conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Constanţa”, se arată în încheierea de şedinţă secretă de la Tribunalul Constanţa.Sindicaliştii strâng rândurileAşadar, instanţa s-a pronunţat, iar acum, reprezentanţii salariaţilor vor vedea ce a mai rămas de făcut.„Nu a fost o şedinţă publică astăzi (n.r. - miercuri), doar s-a pronunţat instanţa. La acest moment, nu voi face niciun comentariu, aşteptăm însă răspuns la o petiţie pe care am transmis-o către autorităţile competente. Vom urmări cu mare atenţie procesul, parcursul acestuia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul, din Şantierul Naval Damen Mangalia, Laurenţiu Gobeajă.Situaţia administrativă este destul de complicată la şantierul din Mangalia. Conflictul dintre compania olandeză Damen şi statul româns-a declanşat în vara lui 2023, după apariţia unei legi impuse de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, despre care olandezii au spus că elimină posibilitatea de a mai deţine controlul operaţional şi managerial.Damen consideră că statul a încălcat acordul iniţial şi a anunţat că se retrage din asociere. Nu însă din România - îşi va continua activitatea la Galaţi! - şi nu în orice condiţii, olandezii cerând despăgubiri de ordinul sutelor de milioane de euro de la statul român.La Tribunalul Constanţa, Damen Holding BV, din postura de creditor, a cerut deschiderea procedurii de faliment în cazul Damen Shipyards Mangalia SA, pentru datorii neachitate şi scadente de mult timp.