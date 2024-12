Incompetenţă, dezinteres, plan diabolic? Încep concedierile la Şantierul Naval Damen 2 Mai-Mangalia!

Contractul de asociere, reziliat



Reamintim că, în ultima Adunare Generală a Acţionarilor, s-a aprobat rezilierea contractului de asociere încheiat în data de 09.11.2018 între 2MMS şi Damen 1 Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia Holding BV în termenii şi la termenele menţionate în adresa 2MMS nr. 748 din 02.10.2024 (Notificarea de remediere). Conform Ministerului Economiei, adresa respectivă conţine elemente de strategie a apărării intimaţilor (2MMS, statul român şi Ministerul Economiei) în dosarul arbitral nr. 28402/HBH, motiv pentru care în acest stadiu al litigiului cu Damen Holding BV nu poate fi dată publicităţii.



Contractul de asociere, reziliatReamintim că, în ultima Adunare Generală a Acţionarilor, s-a aprobat rezilierea contractului de asociere încheiat în data de 09.11.2018 între 2MMS şi Damen 1 Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia Holding BV în termenii şi la termenele menţionate în adresa 2MMS nr. 748 din 02.10.2024 (Notificarea de remediere). Conform Ministerului Economiei, adresa respectivă conţine elemente de strategie a apărării intimaţilor (2MMS, statul român şi Ministerul Economiei) în dosarul arbitral nr. 28402/HBH, motiv pentru care în acest stadiu al litigiului cu Damen Holding BV nu poate fi dată publicităţii.

Criză teribilă la Şantierul Naval Damen 2 Mai-Mangalia. Asemănarea cu un pacient în comă profundă este izbitoare şi mare minune dacă această unitate cândva emblematică nu va intra în istorie. Veştile care vin din şantier sunt tot mai rele, iar dacă partea olandeză este de înţeles - străinul vrea bani mulţi! -, în schimb, atitudinea statului român, acţionarul majoritar, care ar trebui să fie mai activ, mai prezent, mai interesat, este dezamăgitoare. Primele victime ale războiului dintre acţionari sunt salariaţii. Încep concedierile!Tensiunea a atins cote maxime la Şantierul Naval Damen 2 Mai-Mangalia, care, începând din luna iunie, a intrat în insolvenţă. În tot acest interval, din vară şi până în ajun de Crăciun, muncitorii au sperat că vor fi identificate soluţii pentru ca activitatea să continue, să se găsească finanţări şi apoi comenzi de construcţii de noi nave, de reparaţii.Aflat în conflict deschis cu partea olandeză, statul român, care, prin intermediul Ministerului Economiei, este acţionar majoritar (51%), a promis sprijin, dar timpul a trecut şi… nimic bun nu s-a întâmplat.Sute de muncitori se află, la ora actuală, în şomaj tehnic, iar plăţile erau asigurate până la 31 decembrie 2024. Ce se va întâmpla mai departe? Speram să aflăm veşti bune de la conducerea şantierului, însă scenariul care se prefigurează este sumbru.Disponibilizări din toate compartimenteleDirectorul general al Şantierului Naval Damen 1 Mai-Mangalia, Sofien Lamiri, a anunţat că vor urma concedieri masive, iar unitatea ar avea nevoie de finanţări consistente pentru proiecte de anvergură.„Am reuşit ca, în ultimele şase luni, să achităm salariile, nu sunt datorii. Am încercat să preluăm proiecte mari, au fost discuţii, negocieri, însă aceste mari proiecte au nevoie de finanţări corespunzătoare.Vor urma însă disponibilizări de personal”, a declarat Lamiri, miercuri, 18 decembrie, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Millenium Hub & Hotel.Alături de acesta, s-a aflat şi Florin Constantin, partener în cadrul CITR - administratorul judiciar - şi project manager în procedura Damen Shipyards Mangalia.„Este prima serie de disponibilizări pe care o facem de la venirea noastră. Dacă s-ar rămâne cu acelaşi număr de salariaţi, şantierul nu se va pune pe picioare. Costurile de personal sunt foarte mari în comparaţie cu proiectele pe care le avem. Ca să poţi susţine lunar costuri de milioane de euro, ai nevoie de proiecte de zeci de milioane de euro”, a declarat Constantin.Aşadar, nu mai puţin de 295 de angajaţi ai şantierului vor fi concediaţi. Şi este foarte posibil ca acesta să fie doar primul val!La întrebarea ziaristului „Cuget Liber” dacă vor fi disponibilizări din departamentele TESA/administrativ ori din sectorul de producţie, conducerea companiei a precizat că valul concedierilor va afecta toate compartimentele. Drastica decizie nu va intra imediat în vigoare, iar salariaţii care urmează a fi concediaţi vor fi plătiţi până în luna martie 2025.Un dialog social mimatCe au făcut în ultimele luni reprezentanţii statului român pentru salvarea şantierului s-a văzut. S-au mai vândut active secundare, s-au mai adus contracte de valori scăzute, cu mult însă sub aşteptările salariaţilor. Iar teribila veste a valului de concedieri a ajuns la urechile sindicatului chiar de la… „Cuget Liber”.„Este ceva ce întrece orice închipuire. Oare aceasta este soluţia mult aşteptată, să dai oameni afară, în loc să îi pui la muncă? Noi, ca sindicat, nu am avut nicio informaţie în acest sens, sunt consternat. Aflu de la dumneavoastră că urmează concedieri! Şi nu cred că s-a luat decizia peste noapte. De altfel, tot dialogul cu reprezentanţii statului român realizăm a fost doar de complezenţă. Am mers la minister, au fost mai multe runde de discuţii, ne-au ascultat, ne-au făcut promisiuni, dar nimic nu s-a întâmplat.Olandezii sunt de înţeles, ei pun presiune pe statul român, vor să preia controlul sau să încaseze bani foarte mulţi. În România, a fost sat fără câini, chiar nimeni nu a văzut cum se transferau banii?Ideea cu disponibilizările a mai fost acum patru ani, când erau pe liste pensionari şi cei plecaţi prin demisii. Şi în loc veneau firme de casă!Marea bogăţie a şantierului este personalul calificat. 295 de concedieri? Vor fi mai multe pierderi! Vor mai pleca şi alţi muncitori, pe acest fond de nesiguranţă, lumea va căuta soluţii individuale. Iar dacă îşi fac rosturi în alte părţi, pe alte şantiere din România sau străinătate ori în alte domenii, nu cred că vor mai putea fi aduşi vreodată înapoi. Dar, probabil că exact acest lucru se doreşte!Este nu un conflict, ci un război în bună regulă între acţionari, iar victimele colaterale sunt salariaţii”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul, din Şantierul Naval Damen 2 Mai-Mangalia, Laurenţiu Gobeajă.