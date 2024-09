Producţie industrială, înmatriculări auto, rezerve valutare. INFO economic

l Preţurile producţiei industriale (piaţă internă şi piaţă externă) au avut o evoluţie ascendentă, de 2,6%, în luna iulie a acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2023, informează Institutul Naţional de Statistică. În acelaşi timp, tot în iulie, anul curent, preţurile producţiei industriale pe total pieţe s-au majorat cu 2,1%. Potrivit sursei citate, pe marile grupe industriale, indicele preţurilor producţiei industriale a înregistrat, în iulie 2024 vs. iulie 2023, un salt de 0,12% în cazul bunurilor de uz curent, de 0,22% la bunuri de capital şi de 6,33% în industria energetică.l Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi, în România, a ajuns, în primele opt luni ale acestui an, la 106.534 de unităţi, în creştere cu 6,35% faţă de acelaşi interval din 2023, informează Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări. În clasamentul pe mărci de autoturisme noi, la finele lunii august, primul loc era ocupat de Dacia, cu 32.009 unităţi, urmată de Toyota - 9.206, Hyundai - 6.961, Skoda - 6.938, Renault - 6.873, Volkswagen - 6.352, Ford - 4.503, Mercedes - 3.689, BMW - 3.420 şi Suzuki - 3.301.l Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României totalizau 63,187 miliarde de euro, la finele lunii august 2024, în scădere cu 0,62% comparativ cu nivelul de 63,579 miliarde de euro, la 31 iulie 2024, conform unui comunicat al băncii. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 7,588 miliarde euro.