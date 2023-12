Producţie ţiţei, vehicule electrice, finanţe. INFO economic

l România a produs, în primele zece luni din 2023, o cantitate de ţiţei de 2,338 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 98.000 tep mai mică (-4%) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, informează Institutul Naţional de Statistică. Importurile de ţiţei s-au ridicat, în perioada ianuarie-octombrie 2023, la 6,352 milioane tep, fiind cu 874.900 tep sub cele consemnate în primele zece luni din 2022 (-12,1%). Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, producţia de ţiţei din acest an era preconizată la 3,050 milioane tone echivalent petrol, în scădere cu 2,3%, comparativ cu anul 2022.l Programul Germaniei de subvenţii pentru achiziţionarea de vehicule electrice s-a încheiat prematur, luni, 18 decembrie, după ce s-au rambursat aproximativ zece miliarde de euro din 2016, a anunţat Ministerul Economiei, cel mai recent indiciu al reducerii cheltuielilor după adoptarea bugetului revizuit pe 2024. Potrivit Autorităţii Rutiere Germane, la finele lunii aprilie, pe drumurile din Germania circulau aproximativ 1,2 milioane de vehicule complet electrice, cu mult sub obiectivul de 15 milioane de vehicule fixat pentru 2030.l Depozitarul Central distribuie, începând de luni, 18 decembrie, sumele de bani aferente CUPON 4 pentru obligaţiunile emise de Banca Comercială Română SA, valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni fiind de 26.750 lei. Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 14 decembrie 2023.