Record absolut de investitori pe piața românească de capital

Piața românească de capital a atins un record absolut de investitori. La finalul primelor nouă luni ale anului 2022, peste 128.000 de investitori direcți erau prezenți pe Bursa de Valori București. Este cea mai mare valoare înregistrată, fiind depășit recordul anterior, de 101.000 de investitori, înregistrat în 2009.În ceea ce privește numărul celor ce investesc indirect la BVB, la finalul primelor nouă luni ale acestui an, peste 7,9 milioane de români care contribuie la Pilonul II de pensii private obligatorii aveau expunere pe instrumentele financiare listate la BVB. Totodată, peste 450.000 de români investeau indirect la BVB prin intermediul fondurilor deschise de investiții.În anul 2022, la finalul lunii octombrie, pe piața românească de capital erau listate 376 de companii, din care: 83 pe piața reglementatăși 293 pe sistemul multilateral de tranzacționare.În acest an, până la data de 1 noiembrie, au avut loc 210 ședințe de tranzacționare, în care au fost realizate peste 1,43 milioane de tranzacții cu toate tipurile de instrumente financiare.Valoarea totală de tranzacționare realizată în primele 10 luni a fost de aproape 19 miliarde lei, echivalentul a 3,8 miliarde euro. Lichiditatea medie zilnică a ajuns la 86,6 milioane lei, echivalentul a 17,5 milioane euro, în perioada ianuarie-octombrie 2022, fiind în creștere cu 17,5% comparativ cu perioada similară a anului anterior.Evoluția pieței de capital din România a fost recunoscută pe plan internațional de furnizorul global de indici FTSE Russell și, începând cu 2020, România a fost promovată la statutul de piață emergentă.Stimați cititori, listarea pe piața de capital asigură multiple și mari avantaje societăților comerciale. Cel mai important dintre ele îl constituie faptul că Bursa reprezintă o uriașă sursă de finanțare. O firmă poate atrage resursele bănești necesare investițiilor, dezvoltării, prin emisiuni de valori mobiliare noi: acțiuni, obligațiuni etc.Societățile listate la Bursa de Valori București beneficiază de publicitate gratuită internă și internațională. Numele lor apare în sumarul ședințelor de tranzacționare. Acesta este transmis agențiilor de presă interne și internaționale, principalelor ziare și posturi de radio și televiziune din țară și pe rețelele internaționale.Cotarea la bursă îi conferă firmei respective un plus de reputație, adică un capital simbolic cu mare impact pe piața comercială. Acesta constituie un atu în fața concurenței, în raporturile cu clienții și furnizorii, cu băncile finanțatoare.Reputația este parte a unui bun mai amplu al unei firme, care poartă numele de fond comercial. Acesta cuprinde, pe lângă reputația companiei, și alte elemente, precum: clientela, vadul comercial și alte elemente necorporale. Economiștii au găsit modalitatea de a cuantifica fondul comercial al unei firme, considerând că acesta reprezintă diferența dintre valoarea de piață a firmei și valoarea activelor înregistrate în contabilitate. Rezultă că prin cotarea pe piață, odată cu sporirea reputației firmei, crește și fondul său comercial.Valoarea recunoscută de piață a acțiunilor unei companii joacă un rol important în lumea afacerilor, în special în obținerea creditelor garantate cu acțiuni. Pentru o firmă cotată la bursă, această valoare este… palpabilă. Pe de altă parte, creditorul are și mijlocul de a valorifica gajul pe piața de capital. Astfel, o asemenea societate va obține mai lesne și cu cheltuieli mai mici un credit garantat cu propriile acțiuni, decât o societate închisă.Acțiunile tranzacționate la bursă reprezintă un mijloc de plată agreat de creditori, deoarece pot fi revândute. În lipsa lichidităților, firmele pot să își stingă datoriile cu ajutorul acestor instrumente. Mai mult, acțiunile constituie și un mijloc de cointeresare a salariaților. În cadrul unei emisiuni de noi acțiuni, societățile pot acorda angajaților dreptul de cumpărare preferențială.