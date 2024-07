Record pentru aur. Cel mai mare nivel din istorie pe pieţele internaţionale şi la cursul BNR

Aurul a atins cea mai ridicată valoare din istorie pe pieţele internaţionale, dar şi la cursul BNR, miercuri, 17 iulie 2024. În prima parte a zilei, prețul unciei de aur a atins pentru prima dată în istorie nivelul de 2.482 dolari, pe fondul așteptărilor ca FED să reducă dobânda în luna septembrie, dar și pe fondul cumpărilor masive de aur de către rezervele băncilor centrale din India, Polonia și Cehia, în cadrul demersurilor de dedolarizare a rezervelor băncilor centrale.







Preţul unui gram de aur anunţat de Banca Naţională, miercuri, 17 iulie 2024, a fost de 361,0678 lei.







Precedentul record a fost înregistrat pe 12 aprilie 2024, când BNR a anunţat un curs de referinţă de 359,6861 lei pentru un gram de aur. Pe piețele internaționale, uncia de aur se tranzacționa la ora 13.30 cu 2.471 dolari, în creștere cu 0,2%, față de ziua precedentă.







Menționăm că, pe 17.07 la ora 5.00 a.m. uncia de aur depășise pragul de 2.480 dolari. Este cea mai mare valoare din istorie atinsă pe pieţele internaţionale de aur. Prețul aurului a cunoscut o creștere impresionantă de la începutul anului, de la aproximativ 2.020 de dolari pe uncie în luna februarie, până la aproape 2.430 de dolari pe 21 mai. De atunci, prețul a trecut printr-o corecție, însă, în ultima lună s-a stabilizat în jurul valorii de 2.300 de dolari pe uncie troy.







Potrivit celor mai recente date ale Consiliului Mondial al Aurului pentru primul trimestru al acestui an, cererea globală de aur, inclusiv achizițiile extra-bursiere (OTC), este de 1.238 de tone. Aceasta marchează o creștere de 3% de la an la an și este cel mai puternic prim trimestru pentru cererea globală de metal galben din 2016 încoace. Principalul factor este reprezentat de achizițiile consumatorilor de aur de investiții sub formă de lingouri și monede, care au crescut cu 3% de la an la an în T1 2024. În același timp, achizițiile băncilor centrale au crescut cu 1%.