Record al banilor trimiși în țară de românii din diaspora. De unde vin cele mai mari sume

Statisticile susțin că în străinătate se află aproape 6 milioane de români care lucrează fie la negru, fie cu acte în regulă. Cert este că ei au trimis în țară, numai anul trecut, echivalentul a 2% din PIB. Fără ei, România, deși este mai săracă, înflorește an de an prin contribuția lor la economia națională.







Ultimele rapoarte date publicității de către Banca Națională a României (BNR) arată că românii plecați la muncă în străinătate au trimis acasă 6,5 miliarde de euro în 2023, echivalentul a 2% din PIB. Suma e cu doar 1,2% mai mică decât valoarea investițiilor străine directe (ISD) atrase de România anul trecut, arată datele BNR.







“Românii din diaspora, mai puțin comunitățile istorice, se ridică la o cifră oficială de 5,7 milioane în decembrie 2021. Această cifră ne-a furnizat-o Ministerul Afacerilor Externe din numărătoarea statelor unde trăiesc români. În Franța sunt oficial 106.000, dar neoficial sunt cel puțin 700.000 - 800.000. Marea Britanie are oficial aproximativ 900.000, dar neoficial am trecut de 1,2 milioane. Sunt țări, de pildă Germania, care nu mai numără cetățenii care au cetățenie în statul unde trăiesc. Aceștia nu mai sunt numărați ca români. În Spania e un amestec. Acolo avem numărați aproximativ 1.070.000 de români, dar eu cred că sunt mai puțini, pentru că au migrat foarte mulți și probabil nu au ieșit din baza lor de date. Sunt, de asemenea, unii care au renunțat la cetățenia română fiindcă au cetățenie spaniolă, lucru care nu va mai fi necesar din toamna anului acesta“, a spus Gheorghe Cârciu, secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.







Cei mai mulți români s-au stabilit în Regatul Unit, unde lira sterlină i-a atras ca un magnet. “Pot spune că sunt un om al Planetei. Am lucrat în multe țări europene, fiind plecată de la 18 ani de acasă. Prima dată m-am stabilit în Italia, care m-a primit foarte bine cu doi copii mici. După 10 ani am migrat în Spania pentru viața ieftină și comunitatea mare de români. Dar de aproape 8 ani m-am stabilit la Londra, atrasă de moneda englezească. Am părinții și fratele la Năvodari și le trimit bani periodic. Fără ajutorul meu le-ar fi foarte greu să se descurce cu prețurile de la noi”, a mărturisit Nicoleta M., rezidentă UK.







Câți bani au trimis acasă românii plecați la muncă în străinătate







Suma e un nou record și este de peste două ori mai mare decât cea din 2014. În ultimul deceniu, românii plecați la muncă în străinătate au trimis în țară peste 46,5 miliarde de euro, cu doar 14,2% sub nivelul Investițiilor Străine Directe (ISD-urilor) intrate în România în același interval. În 2014, 2019 și 2020, remiterile au depășit ca valoare ISD-urile, potrivit raportului BNR.







Țările din care românii trimit cei mai mulți bani acasă







În 2023, pentru al doilea an la rând, românii din Marea Britanie au trimis acasă cei mai mulți bani – 1,5 miliarde de euro, aproape un sfert din totalul remiterilor. Remiterile din Marea Britanie au crescut de aproape zece ori în ultimul deceniu, deși diaspora românească de acolo numără sub 0,4 milioane de persoane, de aproape trei ori mai puțin decât cea din Italia. Germania, țară în care ar fi imigrat circa 0,8 milioane de români, a ocupat poziția a doua, cu 1,4 miliarde de euro. State precum Italia și Spania, locurile unu și trei după dimensiunea comunităților de români, sunt mai degrabă inconsecvente. Retrimiterile în cazul lor au crescut până în 2019, după care au cunoscut câțiva ani de scădere, revenindu-și doar parțial în urma pandemiei.