„Situaţia este foarte gravă, lucrăm cu oameni nemulţumiţi, prost plătiţi!”

Efectele celebrei „Ordonanţe Trenuleţ” sunt devastatoare pentru agricultura românească, domeniu care, odată cu dispariţia facilităţilor fiscale, îşi pierde şi ultimele „zvâcniri” de atractivitate. Lipsa forţei de muncă, vremea capricioasă, dar şi controalele în cascadă din partea autorităţilor vin să pună capac!La Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Constanţa, odinioară un colos în ceea ce priveşte cercetarea agricolă, anul 2025 a început cu stângul. Vremea deosebit de caldă pentru această perioadă şi măsurile dure dictate de guvernanţi, care au radiat facilităţile fiscale din agricultură, au tulburat rău apele într-o instituţie care nici înainte nu o ducea pe roze.„«Ordonanţa Trenuleţ» ne-a afectat foarte mult. În rău! Este o situaţie foarte gravă, lucrăm cu oameni prost plătiţi, s-a instalat o stare de nemulţumire generală. După ce că nu găseam mână de lucru, am mai primit şi această lovitură, a tăierilor facilităţilor fiscale. Oamenii se vor trezi la final de lună cu bani mai puţini în buzunar, deşi volumul de muncă a rămas acelaşi.Cât pierd angajaţii? Sumele variază, între 800 şi 1.200 de lei. Eu, ca director de staţiune, am rămas cu un salariu de 6.700 de lei! Sunt ingineri care vor primi de acum înainte 3.500 de lei, în loc de 4.500 de lei.Având în vedere cerinţa foarte mare de tractorişti de pe piaţă, este foarte posibil să rămânem fără personal. Oamenii îşi vor căuta de lucru în altă parte, este firesc, au familii de întreţinut.O altă categorie de personal unde sunt probleme: paznicii. Suntem la limita limitei cu numărul de paznici. Nu îi putem plăti pentru orele suplimentare, ci trebuie să le acordăm liber. Păi dacă sunt libere, cine mai păzeşte? Nici angajări nu mai putem face, totul s-a blocat.Nu ştiu unde se va ajunge, ce se va întâmpla cu staţiunea. Noi, cercetarea, agricultura mai aveam nişte scutiri, acum am fost loviţi în moalele capului!”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul instituţiei, dr. ing. Ion Caplan.La mila lui DumnezeuÎntrebat dacă, la vară, constănţenii vor avea fructe de mâncat din producţia staţiunii, Caplan a răspuns că totul de ţine de… divinitate!„Temperaturile pozitive din ianuarie şi din acest început de februarie au influenţat, bineînţeles, culturile. La ora actuală, pomii sunt în vegetaţie, iar dacă va fi în continuare căldură, pomii vor înflori în februarie.Marea problemă va fi dacă, după aceste luni cu temperaturi neobişnuit de ridicate faţă de medie, termometrele vor coborî brusc, până spre -10, -15 grade Celsius. Atunci, culturile ar fi compromise!Dar, să sperăm că vom avea temperaturi constante, măcar bunul Dumnezeu să ţină cu noi”, a explicat directorul staţiunii.Cum până la Dumnezeu sunt şi alţi dumnezei mai mici, luna aceasta, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa va intra în vizorul Curţii de Conturi.„Ne pregătim de control, luna aceasta vine Curtea de Conturi. La vară, vom fi luaţi la verificat de cei de la DSVSA. Cum se găsesc în pieţe fructe cu nivel ridicat de pesticide, hop control! Dar nu la marile supermarketuri, ci la noi, producătorii autohtoni”, a mai spus Ion Caplan.