Multă muncă, bani puţini în agricultură. „Dăm produsele mai mult pe degeaba!”

Anul 2025 se anunţă a fi unul bun pentru agricultură, cu recolte bogate. Dumnezeu ne-a dat o toamnă perfectă pe 2024 şi apoi o iarnă blândă, însă, dincolo de condiţiile meteo favorabile, mai este necesară şi o intervenţie a factorului uman pe măsură. Din acest punct, încep problemele, cele mai mari fiind legate de ciuntirea veniturilor salariaţilor, şi aşa modeste, şi de preţurile mici care vor fi oferite în schimbul produselor agricole obţinute cu multă, foarte multă muncă!Pentru agricultorii constănţeni, activitatea nu încetează niciodată, nici de sărbători, nici în vacanţa copiilor. Se lucrează la foc continuu, într-un sector în care fiecărei etape a producţiei îi trebuie acordată maximă atenţie. Dar cum se prezintă culturile în acest început de an, vom avea ce culege la vară?„La ora actuală, putem spune că avem culturi în stadii foarte bune, fie că vorbim despre grâu, rapiţă sau orzoaică. Fac agricultură de peste 40 de ani şi niciodată nu am avut o toamnă atât de prietenoasă. La grâu, am însămânţat 340 de hectare, la rapiţă, 22 hectare, iar la orzoaică, 28 de hectare. Toate culturile sunt deja răsărite, înfrăţite.Să vedem ce va fi de acum înainte. Rezerva de apă a solului este în parametri, ceea ce mai trebuie să facem noi este ierbicidarea şi aplicarea de îngrăşăminte”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian (SCDA), dr. ing. cercetător principal gr. I Ion Bulică.Marea durere a agricultorilor constănţeni, similară cu cea a confraţilor din întreaga ţară, este însă aceea că munca lor este prost plătită, preţurile oferite la bursă abia acoperind cheltuielile de producţie. De investiţii majore nici nu poate fi vorba!„De muncit, am tot munci, dar, la final, dăm produsele mai mult pe degeaba. Preţul se stabileşte pe piaţa internaţională, iar faptul că va fi bursă în România nu cred să schimbe prea mult datele problemei, sunt aceeaşi mari jucători pe piaţa mondială care dau ora exactă.Sunt discuţii, dar nu am nicio aşteptare, nu văd cum ar putea interveni modificări spectaculoase, semnificative de preţuri”, explică interlocutorul nostru.Din ceea ce se estimează, agricultorii ar urma să încaseze 186 de euro pe tona de orz/orzoaică, 206 euro pe tona de grâu (dar - atenţie! - dus în port) şi 400-440 de euro pe tona de rapiţă.„Preţurile încă nu au fost stabilite, dar cam acestea ar fi reperele”, spune directorul staţiunii de cercetare.Venituri ciuntiteDe parcă nu erau suficiente problemele din acest sector „Cenuşăreasă” al naţiunii, agricultorii au fost şi ei profund afectaţi, începând din 2025, de efectele celebrei Ordonanţe „Trenuleţ”. Ei au fost introduşi, alături de constructori sau IT-işti, în categoria breslelor care rămân fără beneficii fiscale.„În 1990, staţiunea avea 321 de salariaţi, iar la ora actuală, doar 46! Dintre aceştia, numai cinci sunt pe cercetare. De la 1 ianuarie, nu mai avem nici facilităţi fiscale, aşa au considerat de cuviinţă guvernanţii să susţină agricultura. Salariile, după ce că erau mici, au devenit şi mai mici. Salariaţii care câştigau în jur de 4.000 de lei vor pierde între 350 şi 450 de lei, iar directorul şi directorul economic - 1.000 de lei.Nu avem ce să facem, acceptăm cu plăcere aceste «cadouri»”, a declarat, mâhnit, dr. ing. Ion Bulică.