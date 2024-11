Banking, agricultură, bursă. INFO economic

l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni, 25 noiembrie, la 5,81% pe an, de la 5,75% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României. La începutul anului, indicele ROBOR la trei luni era 6,21%.Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,87% pe an, de la 5,79%, iar ROBOR la 12 luni a crescut la valoarea de 5,92%, de la 5,83%.l Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită autorităţilor române blocarea semnării tratatului comercial dintre Uniunea Europeană şi ţările Mecursor, argumentând că acesta va avea un impact negativ asupra agriculturii şi a fermierilor din România şi Europa, care respectă standardele UE privind producţia agricolă şi animalieră, normele de mediu şi produc hrană la cele mai înalte standarde nutritive şi de calitate.l Bursa de Valori Bucureşti a pierdut 6,047 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,73%, săptămâna trecută, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 68,54%, în comparaţie cu săptămâna anterioară. Capitalizarea bursieră a ajuns la 342,516 miliarde de lei, în perioada 18 - 22 noiembrie 2024, în scădere de la 348,563 miliarde de lei, în perioada 11 - 15 noiembrie.Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj de 489,259 milioane de lei, în creştere faţă de 290,287 milioane de lei, în săptămâna anterioară.