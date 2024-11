Industrie, agricultură, banking. INFO economie

l Cifra de afaceri din industrie, pe total piaţa internă şi piaţa externă, a crescut în termeni nominali cu 4,9%, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023, informează Institutul Naţional de Statistică. Evoluţia afacerilor din industrie a fost influenţată de industria prelucrătoare, care a urcat cu 5,6%, şi de industria extractivă, care însă a scăzut cu 10%.Pe marile grupe industriale, creşteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în sectoarele: industria bunurilor de capital (+9,9%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+5,5%), industria bunurilor de uz curent (+3,9%) şi industria bunurilor intermediare (+2%).l Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată, în perioada 16 octombrie - 14 noiembrie 2024, în cadrul Campaniei de plăţi în avans, aferentă anului de cerere 2024, un număr de 643.213 fermieri, cu o sumă totală de 974.945.998 euro.În conformitate cu atribuţiile ce îi revin, APIA a plătit din Fondul European de Garantare Agricolă suma totală de 807.729.708,23 euro pentru un număr de 637.318 beneficiari.l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri, 15 noiembrie, la 5,58% pe an, de la 5,56% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României. Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,62% pe an, de la 5,60%, iar ROBOR la 12 luni a crescut la valoarea de 5,66%, de la 5,65%.