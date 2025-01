Sorin Grindeanu: "Portul Constanţa a devenit cel mai important port de la Marea Neagră"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune că, de la începutul conflictului din Ucraina, a crescut capacitatea operaţională a Portului Constanţa, Portului Galaţi şi a Canalului Sulina, iar Portul Constanţa a devenit cel mai important port de la Marea Neagră. Potrivit ministrului, prin România au fost tranzitate peste 70 de milioane de tone de mărfuri, din care 55 de milioane de tone au fost cereale si produse agricole. Acesta a participat luni, la Chişinău, la cea de-a 11-a Reuniune la nivel înalt în format Quint.”Am discutat astăzi la Chişinău, în cadrul celei de-a 11-a Reuniuni la nivel înalt în format Quint, despre măsurile luate după începerea conflictului din Ucraina. Încă din 2022 Romania a demonstrat capacitatea de a se adapta rapid unor contexte internaţionale. Am prezentat măsurile pe care le-am luat încă de la începutul conflictului din Ucraina printre care se numără creşterea capacităţii operaţionale a Portului Constanţa, Portului Galaţi şi a Canalului Sulina. Am operaţionalizat inclusiv infrastructura feroviară şi rutieră din principalele porturi”, a scris Grindeanu, pe Facebook.Oficialul a precizat că a fost îmbunătăţită capacitatea feroviară şi rutieră de pe toată frontiera cu Ucraina şi cu Republica Moldova.”Prin toate aceste măsuri am demonstrat, fără echivoc, că avem capacitatea de a acţiona integrat şi strategic împreună cu partenerii NATO şi UE. Prin măsurile luate a fost posibilă tranzitarea prin România a peste 70 de milioane de tone de mărfuri din care mai mult de 55 de milioane de tone au fost cereale si produse agricole. Am să asigurăm navigabilitatea pe Canalul Sulina 24/24h şi să repunem în funcţiune infrastructura feroviară din Portul Constanţa şi Galaţi. Portul Constanţa a devenit practic cel mai important port de la Marea Neagră, la ora actuală”, a mai spus ministrul.A mai fost îmbunătăţită semnificativ infrastructura rutieră şi feroviară din zona punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina şi cu Republica Moldova.”Toată această infrastructură va rămâne operaţională şi după încheierea conflictului şi va asigura României unul din cele mai importante roluri ca baza de pornire pentru reconstrucţia Ucrainei.Implicit acest statul va aduce o serie de beneficii importante pentru economia României şi pentru forţa de muncă românească, mai ales în contextul în care majoritatea operaţiunilor companiilor implicate în reconstrucţie va fi coordonată de pe teritoriul României. În plus impozitele şi taxele plătite de companiile care se vor reloca aici vor aduce venituri mai mari la bugetul de stat, iar aceşti bani vor putea fi folosiţi pentru dezvoltarea în continuare a economiei şi infrastructurii româneşti. Unul dintre efectele pe care mizăm este creşterea atractivităţii României pentru investitori. Consider că eforturile făcute de români, alături de ceilalţi parteneri trebuie şi vor fi răsplătite. Am demonstrat că suntem capabili de solidaritate şi mă aştept ca acum, cei pe care i-am susţinut, să îşi demonstreze la rândul lor aprecierea pentru eforturile depuse de noi”, a adăugat el, conform news.ro