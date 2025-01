Viceprimarul Costin Răsăuţeanu, vizită de lucru la Direcția Generală de Asistență Socială

Noul viceprimar al Constanţei, Costin Răsăuţeanu, şi-a luat rolul în serios şi a început să meargă la instituţiile pe care administraţia publică locală le are în subordine pentru a se asigura că lucrurile sunt pe drumul cel bun.„Astăzi (n.r.luni) am fost în vizită de lucru la Direcția Generală de Asistență Socială pentru a mă asigura că proiectele și serviciile așteptate de constănțeni se vor implementa conform agendei și că se vor atrage banii europeni atât de necesari categoriilor de persoane mai puțin favorizate din orașul nostru.Mulțumesc echipei DGAS pentru această întâlnire utilă și constructivă.Reiterez sprijinul meu permanent pentru ca toate programele și proiectele să-și atingă obiectivele și am încredere că lucrurile sunt deja intrate pe un făgaș de normalitate”, a declarat viceprimarul Constanţei, Costin Răsăuţeanu, la sfârşitul vizitei.