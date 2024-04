PSD Constanţa vine în sprijinul bolnavilor de Parkinson. „Vrem să construim centre dedicate persoanelor cu astfel de suferințe”

Candidații PSD Constanța, Horia Miron Constantinescu – la funcția de primar al municipiului Constanța, Cătălin Nicolae Grasa – pentru președinția Consiliului Județean și Costin-Ioan Răsăuțeanu – primul loc pe lista pentru Consiliul Local Municipal, au participat la „Primăvara speranței în lupta cu boala Parkinson“. Toți au susținut că administrația publică locală și județeană trebuie să se implice în creșterea calității vieții pacienților diagnosticați cu Parkinson și au identificat soluții în prevenirea şi tratarea acestei boli, unele dintre ele fiind centrele dedicate persoanelor cu astfel de suferințe, programe sociale și, nu în ultimul rând, un dialog continuu între specialiști și instituțiile abilitate. Evenimentul a fost organizat de Cabinetul Neurologic Doctor Any Axelerad, alături de deputatul Cristina Ileana Dumitrache – membru al comisiei de Sănătate din Parlamentul României.Nimeni nu poate înțelege suferința acestor oameni, dar, așa după cum a precizat Horia Miron Constantinescu, este de înțeles ce poate face administrația publică locală pentru ei, începând cu infrastructura. „Tratată, din păcate, deficitar, până acum“, a subliniat candidatul PSD la primărie. „Ar fi normal să fie construite niște centre dedicate persoanelor cu astfel de suferințe, pentru a se putea integra, inclusiv în ceea ce înseamnă petrecerea timpului liber într-un mod liniștitor. Suportul financiar și logistic poate fi găsit, atât timp cât există, pe lângă programul RESPECT, alte surse de finanțare. Pentru a acorda cele necesare ca acești oameni să se poată întreține corespunzător.Trebuie să identificăm, prin intermediul instituțiilor publice, un suport ce poate veni în sprijinul acestora, precum și parteneriate cu instituții și organizații. Sunt convins că orice administrație publică locală trebuie să aibă un departament care să întreprindă ceva mai mult, mai aplicat decât ce se face acum pentru oamenii cu nevoi. Programele sociale pentru persoanele încadrate în oricare dintre categoriile bolilor ce pot apărea în viața fiecăruia dintre noi trebuie să găsească o rezonanță la nivelul unor instituții. Asigurarea unui mediu prietenos și aici trebuie să se înțeleagă că existența unui spațiu verde în jurul fiecăruia dintre imobile creează un loc de recreere, astfel încât oamenii să poată să petreacă timp acolo și să se încarce pozitiv.Toate aceste măsuri sunt la îndemâna colegilor mei consilieri, sunt proiecte pe care ar trebui să le aibă în vedere. Știu că Costin Răsăuțeanu a avut un proiect referitor la depresie și am convingerea că, plecând de la acesta, vom înțelege că numai un efort conjugat scoate la lumină suferința celorlalți și poate genera suportul din partea instituțiilor abilitate“, a declarat Horia Miron Constantinescu, candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Constanța.La rândul său, Cătălin Nicolae Grasa, candidat PSD pentru președinția Consiliului Județean Constanța, medic și fost manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență, a rememorat un moment important din istoria celei mai mari unități spitalicești din Constanța.„În anul 2018, împreună cu doamna doctor Axelerad am demarat un proiect important pentru secția de neurologie. Am reușit atunci, să implementăm programul STROKE pentru pacienții cu accidente vasculare cerebrale, ischemice. De atunci se efectuează cu succes această procedură, mulți pacienți datorându-i viața. Sper ca în viitor să mai pot face astfel de lucruri. Din diferite poziții pe care aș putea să le am“, a declarat Cătălin Nicolae Grasa, candidat PSD pentru președinția Consiliului Județean Constanța.„Întotdeauna unei nevoi trebuie să i se răspundă cu mobilizarea tuturor oamenilor“, a menționat Costin-Ioan Răsăuțeanu – primul loc pe lista PSD pentru Consiliul Local Municipal Constanța.„Împreună cu medicii trebuie să conlucrăm la îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Pentru că acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Să ne gândim la oameni, să gândim politici, să gândim programe, care să răspundă nevoilor, pentru a crește calitatea vieții. Și a pacienților, dar ceea ce cred că este foarte important, și a aparținătorilor sau a membrilor, familiilor, prietenilor celor care suferă. Și cred că sunt soluții.Putem găsi soluții și avea inițiative așa cum s-a întâmplat pentru persoanele care suferă de depresie. Un prim pas în a conștientiza cât de important este să ne preocupe prevenția. Pentru că proiectul acesta este un proiect profilactic. Să înțelegem cât de importantă este prevenția, să fim alături de oameni și să îmbunătățim calitatea vieții fiecăruia.Și aici este nevoie de unitate, și aici este nevoie de dialog. Și cred că împreună putem, dacă ne gândim cu sufletul. Un alt proiect pe care l-am inițiat noi, ca echipă, ne-am dorit și ne dorim și va fi unul dintre obiectivele noastre să înființăm patru centre de asistență medicală și recuperare pentru vârstnici. Pentru că, din păcate, orașul nostru nu a avut astfel de centre niciodată“, a conchis Costin-Ioan Răsăuțeanu – primul loc pe lista PSD pentru Consiliul Local Municipal Constanța.