Gabriela Iacobici și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Grădina

Gabriela Iacobici este primar al comunei Grădina de patru mandate, mai exact de 16 ani. În tot acest timp, ea a dus la bun sfârșit o sumedenie de proiecte și, la acest moment, încă mai are unele în implementare. Tocmai din acest motiv, Gabriela Iacobici nu are de gând să renunţe la scaunul de primar şi şi-a anunţat oficial candidatura pentru un nou mandat.Aceasta a ținut să transmită un mesaj pentru toţi locuitorii comunei pe care o administrează şi să le spună acestora cât de importanţi sunt în economia faptelor pe care ea a reuşit să le pună în aplicare până în acest moment.Totodată, Gabriela Iacobici a admis faptul că medicul Cătălin Grasa, candidat PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa, va avea un rol foarte important pentru dezvoltarea comunelor din judeţ, implicit a comunei Grădina.Un nou mandat se câştigă adunând voturi, iar Gabriela Iacobici are toate şansele să câştige un nou mandat pentru că, în toţi aceşti 16 ani, le-a câştigat încrederea cetăţenilor care au votat-o de patru ori la rând.Astfel, gândurile sale pentru alegerile din 9 iunie nu au cum să fie decât pozitive şi este optimistă că va mai rămâne cel puţin patru ani la conducerea Primăriei Grădina.„Dragi locuitori ai Comunei Grădina! Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în calitate de primar al comunei Grădina. Am fost onorată să vă slujesc în această funcție și să contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață în comuna Grădina. În urma experienței acumulate în cele patru mandate, am decis să-mi depun candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Grădina. Îmi doresc să continuăm proiectele începute să dezvoltăm infrastructura, educația, cultura , sănătatea și să promovăm bunăstarea comunității noastre.Contăm pe sprijinul dumneavoastră în această nouă etapă și vă asigurăm că alături de echipa de consilieri locali, împreună cu candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, Cătălin Grasa, vom depune toate eforturile necesare pentru a face din comuna noastră, un loc mai bun și frumos pentru noi toți. Contăm pe sprijinul dumneavoastră! Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată!”, a transmis Gabriela Iacobici.Aşadar, Gabriela Iacobici este pregătită pentru un nou mandat și este convinsă că, alături de medicul Cătălin Grasa ar putea implementa și alte proiecte pentru comunitate, în special din cele care vizează sănătatea populației.De-a lungul timpului Gabriela Iacobici a implementat proiecte în ceea ce priveşte asfaltarea, renovarea şcolii, educaţia copiilor, construirea unui nou cămin cultural sau a unei case mortuare. Sunt doar câteva dintre proiectele implementate în ultimul său mandat.