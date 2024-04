PMP a anunţat că magistraţii au respins recursul formulat de Cristian Diaconescu

Partidul Mişcarea Populară (PMP) a anunţat că, în cursul zilei de miercuri, Curtea de Apel Bucureşti a respins recursurile formulate de Cristian Diaconescu şi, prin urmare, a fost validat congresul organizat în martie 2023, unde Eugen Tomac a fost votat, statutar şi cu majoritate de voturi, preşedinte al PMP.„Partidul a fost, în ultimii ani, ținta unor grupări politice care au avut un singur scop: desființarea noastră. După ce preşedintele Eugen Tomac a anunțat public, în iunie 2023, în cadrul Congresului USR, că am acceptat invitația de a fi parte la construcția alianţei Dreapta Unită, alături de USR și Forța Dreptei, împotriva PMP a început o adevărată campanie de hărțuire. În istoria postdecembristă nu a existat un partid mai atacat şi mai ameninţat de către cele două mari partide aflate astăzi la putere, prin intermediul instituţiilor statului: ne-au blocat în instanţe, ne-au tăiat subvenţia, ne-au racolat primarii şi consilierii locali cu ameninţări şi prin şantaj, ne-au eliminat din secţiile de vot, ne-au scos din Biroul Electoral Central şi de pe buletinele de vot, au încercat respingerea alianţei Dreapta Unită. N-au reuşit. Doar ne-au făcut mai puternici!”, au transmis reprezentanţii PMP, pe pagina de socializare a partidului.La rândul său, Eugen Tomac a spus că PSD şi PNL au alergie la democraţie.„PSD şi PNL au alergie la democraţie.Singura structură contestată la Biroul Electoral Central a fost alianţa Dreapta Unită. Reprezentantul PSD a cerut eliminarea noastră de pe buletinele de vot dintr-un motiv simplu: le este frică. Noi am avut două congrese în cadrul cărora Partidul Mişcarea Populară și-a ales conducerea. Am respectat toate prevederile legale. Totuşi, a durat doi ani până când ni s-a făcut dreptate. Astăzi, Dreapta Unită nu mai poate fi oprită. Au încercat să ne scoată de pe buletinele de vot, însă nu au reuşit. Noi, USR, PMP şi Forţa Dreptei - Dreapta Unită - mergem către victorie", a transmis Eugen Tomac.