Ovidiu Cupșa: "Trebuie să atragem investiții și să cream locuri de muncă. Nu vom mări taxele și impozitele. Din partea de dezvoltare beneficiul trebuie să fie în folosul constănțenilor. Măsurile pe care la vom lua trebuie să fie benefice constănțenilor. Primăriile sunt instituții care trebuie să lucreze în interesul cetățenilor. Noi avem un program foarte stufos dar vrem să îl prezentăm pe înțelesul tuturor cetățenilor. Avem cele mai bune soluții pentru Constanța și pentru dezvoltarea Constanței. Înainte să închei vreau să vă invit sâmbătă la lansarea cărții mele, "Am condus și eu Europa".



Evdochia Aelenei: "Am intrat în politică pentru o canalizare a orașului Năvodari. Am ajuns senator și mi-am făcut treaba cu brio. Am peste 250 de inițiative legislative. Zic eu că toate au fost cel puțin interesante. Am luat cuvântul de multe ori în cupola Parlamentului. Este foarte greu să fii în Parlament în opoziție. Tot ceea ce muncești, toate legile pe care le faci, ti se refuză din start pentru că ești de la AUR. Mi-am asumat candidatura pentru primăria orașului Năvodari. Este foarte greu pentru că este un oraș ușor atipic. Năvodariul are o istorie nouă. De la un sat de pescari a devenit în câteva decenii un oraș care se poate măsură cu orașul Constanța. Este foarte greu să coagulezi oamenii. Orașul arată deplorabil. Totul este un kitch. În 2024 noi vorbim de infrastructură. De 30 de ani vorbim de asfaltare. Nu avem canalizare funcțională. Ați pomenit în 2024 blocuri cu hazna? Se întâmplă în Năvodari. Astăzi a plouat și în centrul orașului Năvodari pluteau excremente. Presa a scris ca vreau să fac în fața casei mele un parc. Acolo a fost un spațiu verde frumos. Odată cu construirea canalizării, în locul acela avem stația de pompare care are câteva aerisiri de unde vine un miros foarte urat. Este greșit dacă vreau sa refac acel spațiu verde? Acum este o râpă. Și dacă nu ajung primar o să fac singură acel parc. Este greșit că vreau ca în Mediaș Sat, acolo unde locuiesc, să mi se ridice gunoiul măcar o dată pe săptămână? Nu cred. Avem un oraș bogat care nu are construită în 4 ani o grădiniță"







Alin Luchian Mihai: "Vreau să mulțumesc partidului pentru că mi-a dat aceasta șansă să candidez la Primaria Muncipiului Medgidia. Este o primărie care se câștigă foarte greu și datorită actualului edil care este un gospodar, dar eu cred că pot face mai mult. Nu am mai făcut politică și de aceea încerc să vin cu câteva proiecte pe care vreau să le propun. În Medgidia transportul local este dezastruos. O altă problemă este decongestionarea traficului. O altă problemă este lipsa locurilor de parcare. Putem face parcări pe structuri metalice care se pot construi foarte ușor între blocuri. Am în proiect și anume un centru Regional de distribuție. Acesta ar trebui să fie făcut la Medgidia spre ieșirea către localitatea Remus Opreanu. Avem nod feroviar, avem transport fluvial și ieșire la autostradă. Astfel se pot crea mai multe locuri de muncă. Față de actualul primar Valentin Vrabie, eu pot veni cu energie nouă. Eu nu am mai făcut politică și nu îl critic pe actualul primar. Nu zic că nu a făcut lucruri bune. Dar eu pot să vin cu o altă energie, cu tinerețe, și să fac lucruri și mai bune. Eu pot să repar ceea ce este stricat acum în Medgidia"







Partidul AUR, filiala Constanța, organizează, în aceste momente, o conferință de presă.Vor fi analizate probleme de interes național și local, la conferință participând senator AUR și candidat la Primăria Năvodari - Aelenei Evdochia, candidat AUR Primăria Medgidia - Luchian Alin-Mihai. Mohammad Murad şi Ovidiu Cupşa sunt, de asemenea, prezenţi.: "Efectiv a început campania. În fiecare zi sunt știri noi. Noi de la Constanța suntem în plină dinamică. Începând de ieri am preluat toate atribuțiile coordonatorilor pentru campania pentru județul Constanța. Domnul Moraru va rămâne în partid pe alte atribuții centrale. Sper să fie o campanie corectă și fără noroi. De ani de zile politicienii au uitat de cei care i-au votat. Este nevoie de o schimbare. Atunci când este urât afară și bate vântul, vântul în Constanta face bani. Constanța are 83 la sută din eolienele din țară. Este nevoie de o altă abordare. Atunci când simți că nu îți mai trebuie nimic, trebuie să faci politică. Este nevoie de oameni care să nu facă afacere din politică. Pe piață se spune că domnul Mitroi are 60 la sută în sondaje. Eu sunt mai pragmatic. Dacă diferența dintre mine și Mitroi este mai mult de 5 procente eu ma retrag. Dacă PNL își asumă acest lucru să scoată sondajul pe care l-au făcut și să îl facă public. Eu sunt gata să plătesc sondajul. Constănțenii sunt intoxicați cu niște cifre. Este foarte trist. Eu sunt convins că dacă Florin Mitroi vine la CJC, nu se va schimba nimic. Domnul Simion mi a dat frâu liber sa fiu șeful acestei campanii și a mai spus ca el va veni în Constanta ori de câte ori va fi nevoie. Nu stiu sa fac campanie dar merg pe strada și vorbesc cu oamenii. Voi merge prin județ să văd adevăratele probleme. Voi face un film ca să arat că avem comune fără un grup sanitar medical, școli cu toalete în curte"