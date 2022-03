Toate taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească pariorii din România în 2022

Taxele la jucarea bietelor sau la depunere

Impozitul pe câștiguri sau retrageri

Alte taxe la pariuri în 2022

Industria autohtonă de jocuri de noroc a intrat sub gestiunea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) în luna aprilie 2013, care a fost înființat în baza unei recomandări venite de la nivelul Uniunii Europene.Doi ani mai târziu a fost implementat sistemul de licențiere al operatorilor de pariuri online, care a produs schimbări majore, atât pentru jucători, cât și pentru operatori. Din acel moment, jucătorii românii au obligația de a se asigur că își deschid cont numai la cazinouri licențiate, indiferent dacă acestea sunt străine sau autohtone . Fiecare site de pariuri sau jocuri de cazinou online are obligația de a afișa numărul licenței deținute, iar lista completă operatorilor poate fi găsite pe site-ul ONJN.Acest cadru a fost necesar pentru a-i permite statului să monitorizeze și să taxeze corespunzător jucătorii, dar și să prevină jocul în rândul minorilor și spălarea de bani, printre altele. În acest scop, a fost introdusă și o verificare obligatorie a identității, vârstei și a adresei de domiciliu a fiecărui nou utilizator, în termen de 30 de zile de la deschiderea unui cont nou de pariuri online.Fiecare bilet de pariuri plasat într-o agenție terestră este taxat cu 5% din miză. Cu alte cuvinte, dacă îi veți înmâna agentului 100 lei pentru a plasa un pariu, cota totală aferentă va fi înmulțită cu 95 RON.În ceea ce privește pariurile online, mecanismul este diferit. Se percepe o taxă de 2% din suma depusă în contul de pariuri, dar nu se mai percepe nici o altă taxă la plasarea biletelor. Partea bună este că mai mulți operatori au luat decizia de a suporta această „taxă pe viciu” de 2% și de a le oferi clienților suma întreagă atunci când efectuează o depunere în contul de pariuri online.Impozitarea câștigurilor provenite din jocuri de noroc se face folosind aceleași praguri, însă felul în care acesta se aplică în offline diferă de online. Regulile au rămas la fel ca anul trecut : până la 66.750 RON; impozitul este 1% din suma câștigată: între 66.751 RON și 445.000 RON; impozitul este 667.5 RON + 16% pentru ce depășește suma de 66.750 RON: peste 445.000 RON; impozitul este 61.187,5 RON + 25% pentru ce depășește suma de 445.000 RON.În cazul pariurilor plasate în săli de jocuri se impozitează câștigurile obținute pentru fiecare bilet sau câștig, însă pentru veniturile provenite din jocuri de noroc online, se impozitează doar retragerile, ceea ce înseamnă că rulajul nu intră în calcul și jucătorul poate folosi asta în avantajul său.Începând din martie 2018, impozitarea jocurilor de noroc se face la sursă, atât pentru pariurile plasate în agenții, cât și pentru cele din online. Prin urmare, jucătorii nu mai trebuie să completeze declarația unică 212 de la ANAF, întrucât impozitul este reținut în mod automat de către operator și transferat apoi către fisc.Amatorii de jocuri de noroc pot fi nevoiți să plătească și alte comisioane sau taxe în anumite situații. Operatorii pot stabili o taxă fixă pentru depunerea sau retragerea fondurilor folosind o anumită metodă, fie că este vorba despre anumite carduri bancare, portofele electronice sau vouchere. În plus, jucătorii mai pot plăti anumite comisioane pentru efectuarea conversiilor, în cazul plăților în care are lor un schimb valutar.