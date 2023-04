Vânzări, maşini electrice, banking. INFO economic

l Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România a lansat, la 10 ani de la înfiinţarea organizaţiei, o platformă online, unde vor fi publicate, periodic, toate informaţiile necesare pentru închirierea/rezervarea spaţiului de vânzare din toate entităţile membre.Proiectul „Plata cu cardul la piaţă” va fi extins, iar cumpărătorii vor putea verifica atestatele producătorilor, prin scanarea codurilor QR de pe standuri.l România a ajuns, în februarie 2023, la 27.590 vehicule electrice, după ce, anul trecut, au fost înmatriculate la fel de multe maşini electrice ca în ultimii 10 ani cumulat, în timp ce numărul încărcătoarelor publice de pe teritoriul ţării abia a depăşit borna de 3.300, conform unei analize realizate de unul dintre cei mai importanţi jucători în domeniul mobilităţii electrice. Liderul clasamentului se menţine, în continuare, modelul Dacia Spring, cu 1.057 de unităţi înregistrate.l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 6,83% pe an, de la 6,84% pe an, anterior, informează Banca Naţională a României. La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 7,15% pe an, de la 7,18% în ziua precedentă, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,51% pe an, de la 7,54%.