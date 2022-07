Câte dosare au fost acceptate în Programul Rabla Plus. Noi liste au fost publicate

sursa foto: ceccarbusinessmagazine

Un număr de 244 de dosare au fost acceptate în cadrul Programului Rabla Plus pentru 381 autovehicule electrice, dintre care 304 pur electrice, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES."Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic şi Rabla Plus, precum şi în cadrul Programului Iluminat Public, în urma şedinţei Comitetului de Avizare din 5 iulie 2022. Pentru Programul Rabla Plus au fost acceptate 244 dosare pentru 381 autovehicule electrice, dintre care 304 pur electrice şi 77 electrice hibride şi 7 contestaţii aprobate pentru 16 autovehicule, dintre care 14 pur electrice şi 2 electric hibride.", se menţionează în comunicat.Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic, Rabla Plus şi Iluminat Public au fost publicate pe site-ul AFM.În cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice sesiunea 2021 a fost publicată o nouă listă care conţine 703 dosare acceptate.Pentru Programul Rabla Clasic au fost acceptate 112 dosare pentru 144 autovehicule şi o motocicletă. De asemenea, au fost publicate şi 3 contestaţii aprobate pentru 3 autovehicule.Pentru Programul Rabla Plus au fost acceptate 244 dosare pentru 381 autovehicule electrice, dintre care 304 pur electrice şi 77 electrice hibride şi 7 contestaţii aprobate pentru 16 autovehicule, dintre care 14 pur electrice şi 2 electric hibride.