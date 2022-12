Virgil Popescu, ministrul Energiei: "Vrem ca până în 2027 să fim independenţi din punct de vedere energetic"

Virgil Popescu spune că 2022 a fost un an „foarte complicat”, care a început cu un război la frontierele României, care a indus o criză energetică fără precedent.





"Practic, anul 2022 putem spune că a fost un an nou de răscruce pe care cred că l-am trecut cu bine. Împreună cu partenerii europeni, împreună cu partenerii atlantici, cu Statele Unite ale Americii am reuşit să stabilizăm preţul energiei electrice, am reuşit să stabilizăm preţurile gazelor naturale şi să creem o predictibilitate a acestora până în 2025", a spus ministrul.



Printre realizările acestui an, el a amintit faptul că în România există pentru prima dată un circuit integrat nuclear pentru producţia de energie electrică.

Ministrul Energiei Virgil Popescu a spus că România a demonstrat în acest an că este capabilă să treacă peste criza energetică, șpotrivit Antena3