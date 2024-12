49 de milioane de lei obţinuţi ilegal după ce au înfiinţat societăţi de tip ride-sharing și au angajat peste o mie de şoferi fără documente

DNA cercetează şase persoane pentru că ar fi înfiinţat zece societăţi de tip ride-sharing pe care nu le-ar fi declarat şi ar fi angajat fără documente peste o mie de şoferi.Trei dintre administratorii firmelor au fost reţinuţi, alţi trei fiind plasaţi sub control judiciar. Prejudiciul este estimat la 49 de milioane de lei.”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 03 decembrie 2024, a trei inculpaţi, persoane fără calitate specială care coordonau societăţi comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 03 decembrie 2024, faţă de alţi trei inculpaţi, persoane fără calitate specială, care coordonau societăţi comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată (autorat şi complicitate)”, a transmis, miercuri, DNA, într-un comunicat de presă.Procurorii precizează că, în perioada februarie 2023 – martie 2024, inculpaţii ar fi coordonat activitatea unor societăţi comerciale de transport alternativ de persoane, prin care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de peste 49 milioane de lei, ca urmare a sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.”Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidenţa contabilă a 10 (zece) societăţi comerciale şi prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă şi astfel, al plăţii la negru a salariilor către proprii angajaţi”, a mai transmis DNA.Procurorii explică faptul că au fost înfiinţate mai multe societăţi de transport alternativ de persoane care, sub controlul şi coordonarea celor şase inculpaţi, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1000 de şoferi.”După ce şoferii erau recrutaţi, acestora li se solicita încheierea cu societăţile controlate de inculpaţi a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate - operator de transport; societatea obţinea autorizaţia de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum şi înscrierea pe platformele de ride-sharing. După începerea activităţii, din sumele pe care le încasau de la companiile deţinătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpaţii, care coordonau societăţile de transport, opreau un comision între 8 şi 12%, iar restul sumelor erau virate şoferilor. În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuţii salariale, şoferii primeau o indemnizaţie mai mare decât în mod legal. După ce erau plătite sumele cuvenite şoferilor, inculpaţii – coordonatori sau administratori de drept ai societăţilor comerciale, retrăgeau sumele rămase de la bancomat, însuşindu-şi aceste sume de bani”, a explicat DNA, potrivit stirileprotv.roActivitatea se desfăşura în această modalitate până când societatea intra în atenţia organelor fiscale, după care activitatea era mutată pe altă societate.Unul dintre inculpaţi, din banii obţinuţi în modul descris mai sus, ar fi cumpărat automobile de lux, imobile şi ar fi creditat societăţi comerciale în care are calitatea de acţionar.La data de 04 decembrie 2024, cei trei inculpaţi reţinuţi au fost prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte opt persoane.Marţi, DNA a făcut percheziţii în acest dosar în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman.