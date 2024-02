Acelaşi mesaj, auzit de 24.000 de ori! „Un capitol memorabil în activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanţa”

Joi, 08.02.2024, a avut loc evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța pentru anul 2023. „Bună ziua, pompierii suntem!” Acest mesaj s-a auzit în Dispeceratul ISU „Dobrogea” de aproximativ 24.000 de ori în decursul anului anterior.



Mai multe apeluri decât anul trecut



În medie, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU) au fost recepționate 64,5 apeluri zilnic, o medie în creștere față de anul 2022, când au fost recepționate 62,5 apeluri pe zi.



Echipajele de salvatori din cadrul ISU „Dobrogea” au executat 24.989 intervenții și au salvat 207 persoane, dintre care 206 adulți și un copil. Au fost asistate medical 17.588 persoane – 15.602 adulți și 1.986 copii.



În decursul anului anterior, pompierii militari au intervenit pentru stingerea și înlăturarea efectelor negative a 673 incendii, față de 686 în decursul anului 2022. Printre principalele cauze ale izbucnirii incendiilor au fost: instalațiile ori aparatele electrice defecte aflate sub tensiune – 207 situații, fumatul – 102 situații și coșurile ori burlanele de fum cu defecțiuni sau necurățate – 36 situații.



Zeci de persoane, salvate de SMURD



Echipajele SMURD, descarcerare, terapie intensivă mobilă și autospecialele pentru transport personal și victime multiple au executat 17.930 misiuni, media zilnică fiind de 49 intervenții. Au fost asistate 18.507 persoane, 310 aflate în stop cardio-respirator.



În decursul anului anterior, s-au înregistrat 72 accidente prin submersie 63 adulți și 9 copii). Pompierii militari au salvat de la înec 48 persoane (39 adulți și 9 copii); din păcate, a fost declarat decesul în cazul a 24 persoane (adulți).



„Precum în anii anteriori, am beneficiat de forțe în sprijin de la alte inspectorate din țară după cum urmează: 21 mijloace de intervenţie, peste 500 subofiţeri organizați în șase serii, precum și 106 scafandri de la 33 inspectorate. Echipajele din punctele de prim ajutor de pe plaje au intervenit în 2.056 situații, iar ambulanțele SMURD ce au deservit punctele de prim ajutor au asistat medical 1.455 persoane, dintre care 288 copii. În punctele temporare de stingere, pe durata sezonului estival, au fost executate peste 400 misiuni, din care cele mai multe pentru localizarea și lichidarea incendiilor – 247 situații”, informează reprezentanţii ISU.



De asemenea, au fost transmise 15 mesaje RO-ALERT și 283 informări și atenționări/avertizări hidrometeorologice.



În anul 2023, echipa pirotehnică din cadrul unităţii a participat la 30 misiuni de asanare în urma cărora s-au descoperit 24 cartușe de infanterie de diferite calibre, 11 proiectile de diferite calibre, patru grenade, nouă obiecte metalice ce nu reprezintă elemente de muniție, două bombe de aruncător, o bombă de aviație și un booster de rachetă. Muniția asanată a fost transportată și depozitată în vederea distrugerii.



Un an plin de provocări



„Concluzionăm că anul 2023 a reprezentat un capitol memorabil în activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al județului Constanța din toate punctele de vedere. Ne dedicăm eforturilor de prevenție și intervenție, căutând în mod constant modalități inovatoare de a aborda noile amenințări și schimbări în dinamica situațiilor de urgență. Suntem conștienți că anul 2024 va aduce noi provocări, însă suntem hotărâți să le abordăm cu încredere și curaj”, susţin pompierii militari constănţeni.



