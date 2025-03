Alex Florenţa: "Am traversat un an cu extrem de multe provocări"

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat, marţi, la bilanțul Ministerului Public, că 2024 a fost un an cu multe provocări, cu un proces electoral complex, ”un an în care a trebuit să ne adaptăm rapid unui fenomen social şi infracţional de un nivel cu care nu ne familiarizasem până atunci”. El a subliniat că în momente de cumpănă este rolul instituţiilor statului să îşi desfăşoare activitatea ”cu profesionalism, cu responsabilitate şi mai ales cu curaj”.







”Caut să vă mulţumesc pentru activitatea pe care aţi derulat-o în cursul anului 2024. Am traversat un an cu extrem de multe provocări, un an cu un proces electoral complex, un an în care a trebuit să ne adaptăm rapid unui fenomen social şi infracţional de un nivel cu care nu ne familiarizasem până atunci, care nu ne impactase activitatea de asemenea manieră”, a declarat, marţi, Alex Florenţa, la bilanţul Parchetului General.