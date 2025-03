„Povestitoarea de oameni și iubire” Alma Ștefănescu-Schneider, pe simezele Muzeului de Artă din Constanța

Pe simezele Muzeului de Artă Constanța, în perioada 5 martie – 27 aprilie 2025, publicul iubitor de artă va avea ocazia să admire o serie de lucrări realizate de artista Alma Ștefănescu- Schneider. Expoziția cuprinde o selecție din cele 95 de lucrări care au îmbogățit patrimoniul instituției muzeale constănțene grație donației făcută de familia artistei. Domnul Dietmar Karl Schneider a făcut această donație la dorința soțului decedat al artistei, domnul Guntram Adelhard Schneider iar de întreaga procedură s-a ocupat doamna Simona Nicoleta Micloș, motiv pentru care le suntem recunoscători.Colectarea operelor valoroase de artă, în vederea îmbogățirii patrimoniului său, reprezintă rațiunea unui muzeu, ca mărturie a vremurilor trecute și prezente. Lucrările semnate de Alma Ștefănescu-Schneider se înscriu într-o astfel de preocupare a instituției de cultură constănțene și se alătură unei alte donații importante, din anul 2022, când 80 de lucrări, semnate de artistul Cezar Atodiresei (20 de picturi și 60 de desene, acuarele și tușuri), au fost donate de fratele acestuia, Gelu Atotidiresei, la dorința expresă a regretatului artist, care a fost impresionat de spațiul de expunere din muzeul constănțean și de modul în care sunt păstrate lucrările din patrimoniul muzeului.Născută la Sibiu, la data de 12 septembrie 1948, Alma Ștefănescu-Schneider a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, sub îndrumarea profesorului Ion State. Din anul 1979 a părăsit definitiv România și s-a stabilit la Dortmund, în Germania, urmând o prodigioasă activitate artistică. De-a lungul carierei sale, a câștigat numeroase premii și a participat la expoziții personale și de grup în întreaga lume. În anul 2008, la Muzeul Național de Artă Contemporană București, a fost deschisă expoziția intitulată „Lume, lume…”, o expoziție de mare succes care a pus în valoare opera complexă a artistei.Alma Ștefănescu-Schneider poate fi descrisă ca „o povestitoare de oameni și de iubire”, așa cum se autointitula artista într-un interviu pe care l-a oferit postului de televiziune TVR Cultural, la data de 29 iulie 2010. Criticii de artă, printre care și Andrei Pleșu, au apreciat virtuozitatea grafică a artistei, comparându-o cu mari maeștri, precum Joan Miro. Lucrările sale reflectă un joc abil între hazard și organizare, gestualism și construcție, temperament și cerebralitate, dezvăluind continuitatea vieții în cele mai subtile formule artistice. Prezența umană sub semnul grafic este evidențiată prin transparențe și straturi succesive de scriituri, scrijeliri cu tușuri, gravuri, xilogravuri, pete de culoare, evoluții ale liniei pe suprafețe, valori ale plasticității care reprezintă caracteristici definitorii ale compozițiilor sale. Andrei Pleșu o descria astfel pe artistă: „Dispunând de remarcabile virtuozități grafice, Alma Ștefănescu-Schneider își dezvoltă eseul despre geneza formei într-un joc de-a forma, care în spirit, îl evocă pe Miro. Jocul acesta e un abil contrapunct de hazard și organizare, de gestualism și construcție, de temperament și cerebralitate. Suntem confruntați, prin urmare, cu un montaj de elemente aparent disparate, din care subteran, dețin continuitatea fluvială a vieții însăși. Între acestea nu este o exagerare să declarăm că, având acces la zona subtilă a obârșiei tuturor formelor, Alma Ștefănescu are acces la obârșia însăși a creației, de la care pornind va putea descoperi, mai devreme sau mai târziu, calea unui destin artistic împlinit”.Alma Ștefănescu-Schneider s-a stins din viață la data de 6 ianuarie 2013, la Dortmund și a fost înmormântată la Constanța. Artista a lăsat în urma sa un jurnal al trăirilor sale, de o sensibilitate aparte, ca un gând ce zboară înspre atemporalitate. Opera ei, complexă și diversă, este prezentă astăzi în colecții muzeale și particulare din România, Germania, Polonia, Italia, SUA, Franța, Israel, Belgia și Olanda, iar prin gestul nobil al domnului Guntram Adelhard Schneider va îmbogăți și patrimoniul muzeului de artă constănțean.Expoziția de la Muzeul de Artă Constanța, care cuprinde o selecție de 59 de lucrări din totalul celor donate muzeului, va fi vernisată la data de 4 aprilie 2025 la ora 14.00. Ea oferă publicului ocazia de a explora universul artistic al Almei Ștefănescu-Schneider și de a pătrunde în esența spiritului artistei, căci acestea recompun fragmente ale lumii sale într-un mod unic și captivant.