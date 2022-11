Amantă bătută și abuzată sexual de soție, la Vaslui. Victima a fost transportată la spital

Neînțelegerile dintre cele două femei ar fi vechi, de aproape cinci ani, și ar fi pornit de la o idilă pe care victima ar fi avut-o în trecut cu soțul agresoarei.



Întoarsă recent din Spania, femeia, împreună cu nora ei, au scos-o pe vecină din casă, au târât-o în curte, unde au bătut-o crunt, cu pumnii și picioarele. Apoi, cele două agresoare ar fi încercat să o abuzeze sexual cu un cârnat, ca să nu mai umble după bărbații altora.







„Ca mamă am tăcut. Întotdeauna, am înghițit. Dumneavoastră cum v-ați simți? Am tăcut. Pe băiat nu l-am lăsat să vină. Are 30 de ani, să nu se întâmple ceva. Să nu sară la bătaie”, a spus mama victimei.



După acest episod de o violență extremă, polițiștii au mers la locuința agresoarelor, acuzate acum de loviri și alte violențe și chiar de viol.

O femeie din Vaslui a pus la cale o răzbunare cruntă pentru amanta soțului ei. Femeia, vecină cu ea, a fost bătută, dezbrăcată, umilită și abuzată cu un cârnat. Victima a fost transportată la spital după lupta cu soția furioasă, potrivit Realitatea