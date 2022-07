Anchetă la Spitalul Judeţean Sibiu! Un actor a fost trimis acasă din UPU cu arsură de cornee

Actorul Iustinian Turcu a ajuns la UPU Sibiu vineri seara, cu arsură de cornee, și i s-a spus să revină luni, pentru că nu există gardă pentru Secția Oftalmologie.



„Mi-au făcut doar niște spălături și mi-au administrat un calmant, apoi mi-au zis că nu au medici oftalmologi, că nu știu ce să-mi facă și să revin luni la oftalmolog. Nu voi povesti comportamentul de care am avut parte (la UPU – n.r.). Chiar am râs în sinea mea când unul dintre îngrijitori m-a pus să-mi ridic picioarele să dea cu mopul și cum a trebuit să stau pe vârfuri să nu fac urme. Nu știu nici măcar cum arată, aveam ochii lipiți și nu vedeam nimic. (...) Am acceptat situația și m-am lăsat trimis acasă de oamenii care erau datori să mă ajute”, scrie Iustinian Turcu pe Facebook.



Acesta avea dureri mari, nu vedea și lăcrima continuu, iar prietenii l-au dus la un spital privat, unde a primit tratament, iar în prezent starea sa este bună.

Este anchetă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, după ce actorul Iustinian Turcu a relatat modul în care a ajuns la UPU Sibiu și a fost îndrumat să meargă acasă și să revină când va fi medic oftalmolog, respectiv peste două zile. Tânărul actor avea arsură de cornee, potrivit Antena3.ro