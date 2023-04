Antrenamente cu muniție și mine reale, pentru scafandrii constănțeni, la „Ariadne 23”

Scafandrii EOD au desfășurat joi, 13 aprilie, o misiune de distrugere a unei mine marine provenite din barajul istoric din cel de-Al Doilea Război Mondial, descoperită travers de portul Midia. Aceștia sunt militari aflați într-un proces constant de perfecționare, după cum a consemnat Cristina Sîmbeteanu, din cadrul Forțelor Navale. La jumătatea lunii martie, scafandrii EOD din cadrul Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă au participat la o amplă misiune de antrenament pentru neutralizarea minelor marine, desfășurată în insula Creta, „Ariadne 23”.Unul dintre militarii cu experiență care au luat parte la secvențele misiunii de antrenament din Grecia și care a fost prezent pe mare și joi, 13 aprilie, Maistrul militar principal Florin Tianu, operator principal la comanda Secției Scafandri de Luptă din Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă, a descris specificul activităților desfășurate în portul militar Souda din Creta:„Misiunea Ariadne, din Creta, chiar a fost un bun antrenament, am reușit să învățăm anumite lucruri și să vedem modul de acțiune al altor state și să reușim să avem un numitor comun. Am executat proceduri și tactici EOD de intervenție la mine în derivă, acesta fost principalul nostru obiectiv pentru care am plecat să ne instruim. Am executat activități de scufundare cu partenerul american, cu partenerul grec. A fost și o echipă de AUV (autonomous underwater vehicle) – este sonarul autonom cu scanare laterală pe care îl avem și noi – REMUS 100 (Remote Environmental Monitoring UnitS). Au fost trei echipe care operează cu astfel de sonare: grecii, irlandezii și americanii, iar acest fapt ne-a permis să observăm modul lor de operare cu acest sonar REMUS 100”.Noutatea pentru militarii români a fost aceea că s-au antrenat folosind mine și muniție reale. De asemenea, prezența aeronavelor de tip Blackhawk la acest exercițiu le-a permis scafandrilor noștri să își perfecționeze tehnicile de inserție din elicopter, pe care acasă, la Constanța, le desfășoară cu ajutorul elicopterul de producție autohtonă PUMA Naval, aflat în dotarea Forțelor Navale Române, dar care le permite EOD-iștilor să execute misiuni de neutralizare a minelor marine în condiții cât se poate de optime.De menționat este și faptul că, în cadrul exercițiului „Ariadne 23”, scafandrii de luptă români s-au antrenat alături de militari din Grecia, Irlanda, Belgia și Statele Unite ale Americii. Misiunea, deși foarte plăcută și utilă, nu a fost una ușoară, a mai ținut să sublinieze scafandrul de luptă român.„Nu a fost tocmai ușor să lucrăm cu muniție reală și lansări din elicopter, cu executare de scufundări la mare adâncime, dar respectăm procedurile, fiecare știe ce are de făcut, astfel că riscurile sunt reduse la minim”, a arătat Florin Tianu.