Au apărut imaginile cu șpăgile de milioane de euro din Portul Constanța

Unul dintre cei 16 suspecți reținuți în dosarul de corupție din Portul Constanța ar fi încercat să îl mituiască chiar pe investigatorul sub acoperire cu 10.000 de euro și un parfum, potrivit unor surse judiciare. De asemenea, stenograme din dosar arată că Ion Dumitrache, care era șef al organizației PSD Constanța, s-ar fi lăudat că poate interveni la Paul Stănescu (PSD) pentru a-l menține în funcție pe Mihai Teodorescu la conducerea Portului Constanța, relatează știrile Antena 3 CNN.







În imaginile suprinse de anchetatori se văd teancuri de bani. Sumele sunt date într-o maşină, în pungi de cadouri, sau într-un birou. Cei 16 suspecţi reţinuţi în urma audierilor-maraton, urmează să ajungă în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă. În dosarul deschis de DNA sunt implicaţi oameni de afaceri, politicieni importanaţi, şefi şi funcţionari din cadrul Portului Constanţa. Valoarea mitei s-ar ridica la aproape 7 milioane de euro.







Potrivit unor informații obținute pe surse de Antena 3 CNN, în fața clădirii unui restaurant, Petre Buduru i-a spus investigatorului sub acoperire că a pregătit o pungă în care se află un parfum și suma de 10 mii de euro, în bancnote de 100 euro. După discuție, la plecare, atunci când s-a ridicat investigatorul, i-a dat punga și i-a spus că în interior e un cadou pentru el, adică un parfum mai tineresc, potrivit surselor citate.







Discuții între Petre Buduru și investigatorul sub acoperire în legătură cu obținerea de autorizații de la Ministerul Transporturilor:

Buduru Petrică.: Era şi… Deci, cu ăla lichidăm dacă mă ajutaţi ă… să ă… să… să-i daţi drumu'. Eu astăzi depun. Consultanta mea depune ultimile da… la… la FLORIN ă… Da, înainte!







INVESTIGATOR SUB ACOPERIRE: La CHIRILĂ!/







Buduru Petrică.: La FLORIN CHIRILĂ! Că el a rămas ăla, şefu' de… Nu? De…/







INVESTIGATOR SUB ACOPERIRE: Da, da! La C.T.E..(...)







Buduru Petrică: Şi să-i dea drumu' cât mai repede. Asta era rugămintea. Să-i dea drumu' cât mai repede la M.T.S., la… Ministerul Transportului, ca să putem să… Deja noi ne-am… ne-am încărcat în platformă, la M.T.S., deci, nu e… La Ministerul Transportului.







(Surse judiciare)







Ion Dumitrache s-ar fi lăudat că poate interveni la Paul Stănescu







Potrivit stenogramelor de la dosar, Ion Dumitrache, care era șef al organizației PSD Constanța s-ar fi lăudat că vorbește cu Paul Stănescu pentru a-l menține pe Mihai Teodorescu la conducerea Portului Constanța.







"(...) DUMITRACHE ION: Ăăă, e, mai e și cu Marina, dar, ă... acolo discutăm. Mă interesează...cum se pune problema, că e un zvon cu CATANĂ, cu ceva?







/TEODORESCU MIHAI: Ce zvon cu CATANĂ?/







DUMITRACHE ION: Că te-ar schimba?







/TEODORESCU MIHAI: Că voi vreți să mă schimbați. (...)







/TEODORESCU MIHAI: În afară de domnul ministru, la cine credeți c-ar mai trebui să discutăm, ca să fie... sau la cine puteți dumneavoastră să înaintați o discuție de genul acesta, ca să...







DUMITRACHE ION: Păi...TUDOSE ... m-am întâlnit cu el, PAUL STĂNESCU, să vorbesc.../







TEODORESCU MIHAI: Adică la...la cine credeți dumneavoastră c-ar fi ok să mai.../(...)







/DUMITRACHE ION: Eu te susțin până-n pânzele albe! Ăăă... FELIX m-a sunat mai acum vreo două zile și mi-a zis că s-a văzut la CPN, așa...la care io n-am ajuns, ăăă și dom' ministru i-a ...(n.n. neinteligibil)... și mie mi-a zis de asta, de directorul oper... operațional aici... să-i dau un om. Și io am zis că nu mă interesează. Io vreau doar...partea asta de... să susțin. ...( n.n. neinteligibil)... nu mă interesează. /







TEODORESCU MIHAI: Eu unu'... (...)







/DUMITRACHE ION: Îmi asum. Îmi asum, așa cum.. Eu o să discut cu el să-i spun: "Băi, nu te băga pă APC. Ia-ți, ai pus la (n.n. neinteligibil) ia-ți AN…ANR-ul, alea dar.../







TEODORESCU MIHAI: ANR-ul? Dar cine a luat ANR-ul până la urmă? Că eu tot nu înțeleg mișcarea asta (n.n. neinteligibil). Te rog să mă crezi că nu am înțeles-o. (...)"







(Surse judiciare)







Într-o altă discuție existentă la dosar, Mihai Teodorescu ar fi cerut sprijin șefului PSD Constanța pentru intervenții fie la Paul Stănescu, fie la Mihai Tudose, din PSD.







TEODORESCU MIHAI: Bun. Atunci măcar ca să știu, cu FELIX poți s-o...reglezi?







/DUMITRACHE ION: Păi...categoric./







TEODORESCU MIHAI: Ca să nu existe discuții? Și la București am înțeles, pă aripa Stănescu, pă aripa Tudose...







/DUMITRACHE ION: Da. Da' și președintele, ai văzut că nu e...nu e așa, și mai ales acuma, când am câștigat alegerile la municipiu, nu poți să...! Că i-am bătut cu 4% diferență pă AUR pe USR, că zicea Tudose: "Bă, cum ai făcut, bă, acolo?!" Am luat alalteieri masa cu el, cu EDUARD MARTIN, cu CRISTINA… Și zice: "Cum ai reușit, bă, că ne-ai dat (...neinteligibil...), ne uitam și nu ne venea să credem!" (...)/DUMITRACHE ION: Hai mă, ce...Când ne-am văzut..ăăă...când am fost la domn' ministru și mi-a dat... Că și alea două locuri care în C.A. nu le-am (n.n. neinteligibil) Și unu' îi a lu' CATANĂ și i-a zis lu' BOGDAN "bă, mi-l scoți de-acolo, că e al Constanței". Și asta lu'....săptămâna viitoare să ne ocupăm și să trimitem doi oameni în C.A./







TEODORESCU MIHAI: Io ți-am zis data trecută. (...)