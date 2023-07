Aurelian Temișan a criticat prețurile pe de litoral. A ales să-și facă vacanța la Jurilovca

Aurelian Temișan a criticat felul în care se prezintă litoralul românesc, în ciuda faptului că unele hoteluri au încercat o modernizare. Artistul a afirmat că este dezamăgit de condiții, mai ales că întotdeauna prețurile pe care le percep sunt destul de mari pentru ceea ce oferă, de fapt, hotelurile.„E o dezamăgire totală. La serviciile pe care le avem, chiar dacă unele hoteluri au început să arate foarte bine, prețurile hotelurilor sunt mult mai mari față de serviciile pe care ți le oferă în afara hotelului, pentru că nu poți să te duci și să stai doar în hotel. Atunci, dacă încerci să faci un echilibru între ce îți oferă hotelul și ce vezi în afara lui, îți cam vine să pleci”, a mărturisit Aurelian Temișan pentru unica.ro.În schimb, cântărețul a postat pe pagina sa de Facebook faptul că a ales să se relaxeze alături de familie, pentru câteva zile, la Gura Portiței, unde a găsit o cazare ospitalieră.„Ce frumos e trecutul mai ales atunci când cineva ți-l amintește.Dragilor, în poza cu mine e Crina. Am cunoscut-o zilele acestea în urma cazării noastre la ea pentru 4 zile. Casa Crinei a fost găsită de Monica tot căutând unde să stăm, cu cățeii, când vom merge la Gura Portiței.Și... am ajuns. Ne-a întâmpinat însăși Crina, ne-a arătat căsuța (exact ce trebuie pentru o mini vacanță), iar după ce ne-a făcut și ultimele „instrucțiuni", cu o emoție în glas și un pic roșind s-a uitat la mine și mi-a spus: „Prima oară când v-am văzut față-n-față a fost acum 30 si un pic de ani, la căminul cultural, aici, în Jurilovca, într-un spectacol cu Dan Spataru. Eu aveam vreo 9-10 ani". Recunosc, m-a emoționat. E clar că eu eram la inceput de carieră și era perioada în care băteam țara în lung și în lat, prin comune și sate, cu spectacole de suflet, alături de mari artiști ai vremurilor noastre.Dacă atunci când am venit prima oară aici (acum 30 de ani), aș fi făcut și o poză cu Crinuța, v-aș fi arătat-o acum și aș fi închis povestea asta și vizual.Crina, ai o căsuță foarte frumoasă, ești o gazdă foarte primitoare și îți multumim.Sper să ne mai vedem și asta poate nu peste 30 de ani”, a postat Temișan.