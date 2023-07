Merită să cumperi telefoane second hand?

Faptul că tehnologia evoluează rapid nu este un secret, dar consecințele acestui progres, de multe ori, se traduc în prețuri ridicate, mai ales dacă ne referim la modelele de telefoane produse de branduri de prestigiu. Dar cum pentru aproape orice există o soluție, dacă te afli în situația de a achiziționa un telefon, însă nu vrei să faci o investiție prea mare, poți oricând să iei în considerare telefoanele second hand.Hai să vedem care ar fi cele mai importante motive pentru care te-ai orienta către o astfel de achiziție.Primul și cel mai important avantaj este prețul. Ca și în cazul altor produse care se vând în regim second hand și telefoanele vin cu avantajul imbatabil de a avea un preț mult mai scăzut decât al celor noi. Sigur că acesta poate varia în funcție de modelul și de specificațiile telefonului: de exemplu un iPhone 11 te va costa mai puțin față de alte variante mai noi ale aceluiași brand.Dacă alegi să îți cumperi telefoane second hand, chiar dacă ți se pare pardoxal, reușești să rămâi conectat la tehnologie. Ai de așteptat doar câteva luni până când telefonul va fi disponibil și în regim de mâna a doua versus să cheltui o avere pe cel mai recent model sau să nu reușești să îl cumperi din cauza prețului mare.Prin achiziționarea telefoanelor second hand faci un bine nu doar bugetului tău, ci și mediului înconjurător. Vei face parte din tabăra celor care contribuie la diminuarea poluării pentru că un telefon second hand în plus înseamnă un dispozitiv care poluează mediul în minus.Tot în categoria paradoxuri intră și capitolul valoare. La fel ca și în cazul altor produse, cum ar fi laptop-urile, mașinile etc. telefoanele noi se devalorizează după un an, în timp ce telefoanele în regim second hand își păstrează valoarea pentru un timp mai mare. Mai simplu spus, dacă tu cumperi un telefon la mâna a doua, deja ai făcut o mare economie, iar dacă îl vei revinde, prețul nu va fi cu mult mai mic decât acela pe care l-ai dat atunci când ai făcut achiziția pentru că așa cum spuneam, valoarea se menține.Da, sunt câteva riscuri la care te poți expune, cum ar fi:- Telefonul poate să fie furat și să nu reușești să îl folosești sau să ai probleme cu Poliția, care poate localiza dispozitivul- Bateria slabă- Telefonul a fost scăpat în apăChiar dacă oferta este extrem de bogată și prețul mai mic pe care îl poate afișa un vânzător te poate atrage mai mult, sfatul nostru este să cumperi telefoane doar de la distribuitori autorizați și din magazine online sigure și de încredere . Așa vei evita toate riscurile și te vei putea bucura pe deplin de noua ta achiziție.Dacă, în schimb, nu vrei să faci asta, există câteva metode pe care le poți folosi, pentru un plus de siguranță, cum ar fi:· Verifică-i online codul IMEI, pe care îl găsești în secțiunea Setări – este format din cincispreceze cifre și este un cod unic al telefonului - astfel vei constata dacă este furat sau nu· În ceea ce privește puterea bateriei, menționată mai sus, tot în Setări vei găsi informații despre baterie, cum ar fi capacitatea și numărul de încărcări; un semnal care te ajută să îți dai seama că nu este indicat să cumperi telefonul respectiv este capactitatea acumulatorului: dacă este mai scăzută de 80%, nu te sfătuim să îl cumperi· Menționam la categoria riscuri și contactul telefonului cu apa – chiar dacă majoritatea dispozitivelor sunt rezistente la apă, mai există și excepții, așa că te sfătuim să verifici acest aspect, înainte de achizițieLa întrebarea amintită în titlu cel mai bine este să răspunzi tu, analizând cele menționate în material. Noi te sfătuim să alegi mereu cele mai sigure surse.