Avocații din oficiu își vor primi banii restanți pentru ajutorul public judiciar acordat

Ministrul Justiției a anunțat că Guvernul a alocat bani pentru plata restanțelor pentru ajutorul public judiciar acordat din oficiu din etapa urmăririi penale.„Mă bucur că se rezolvă o problema care afecta dreptul la apărare. În 10 județe, unde am fost, această problemă, a restanțelor plăților pentru ajutorul public judiciar acordat din oficiu din etapa urmăririi penale, datorată colegilor avocați din toată țara, mi-a fost ridicată. Împreună cu Procurorul General, am făcut demersuri pentru a rezolva restanța”, susține Alina Gorghiu.Ea anunță că Guvernul a alocat în ședința de vineri către Ministerul Public din Fondul de Rezerva Bugetară la dispoziția Guvernului suma de 15,7 milioane de lei.O altă Hotărâre a fost aprobată în ședința din 12 octombrie pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pentru ajutor public judiciar în etapa de judecată a cauzelor cu 27 milioane pentru plata onorariile avocaţilor pentru ultimele 4 luni din an, mai arată ministrul Justiției.Aproximativ 210.000 persoane au beneficiat de ajutorul public judiciar în 2022, 1,1% din populația României.„Măsurile adoptate de Guvern sunt necesare pentru asigurarea unui act de justiție de calitate, cu respectarea tuturor garanțiilor, în beneficiul justițiabilului”, a mai spus Alina Gorghiu.