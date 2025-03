Bărbat abandonat de ambulanță în tufișuri: „Sunt încă șocat de întâmplarea pe care am trăit-o”

Un bărbat din Baia Mare, președinte al Fundației ”Părinți salvatori”, a fost martorul unei scene care l-a oripilat.







Vasile Vlașin, fondator la Fundația Părinți Salvatori, a povestit pe pagina sa de socializare o întâmplare care a avut loc vineri, într-o zonă pustie, Dealul Bocicoielului, printre tufișuri.







El a văzut un bărbat căzut peste niște genți care era inconștient dar respira. Acesta a aflat de la un prieten din copilărie că bărbatul respectiv a fost abandonat acolo de o ambulanță.







„Da, o am-bu-lan-ță! Mintea mea se blochează. Încerc să caut numărul doamnei primar din comuna Bogdan Vodă, localitatea în care mă aflam. Îmi tremură degetele pe telefon și nu-i găsesc numărul, deși îl am în agendă. O sun pe Cătălina Deac și o rog să îmi dea numărul doamnei primar. Între timp am sunat și la 112. Dispecera mă întreabă dacă am chef de glume, că nu e posibil ca o ambulanță să abandoneze un om. Totuși înțelege situația și îmi spune că va trimite un alt echipaj de intervenție.







Până va veni o altă ambulanță și Poliția o sun pe doamna primar să trimită pe cineva, să luăm bărbatul de acolo, să îl ducem la adăpost.







Toată lumea este șocată să afle că personalul unei ambulanțe a abandonat un om pe marginea drumului, într-o zonă pustie”, scrie salvatorul.







Între timp, bărbatul s-a trezit și a fost ajutat să se ridice și să stea în picioare, spunând că vrea să ajungă în Ieud, la o stână.







„Chiar dacă se află în stare avansată de ebrietate, răspunde la întrebările esențiale.







Îmi arătă și niște hârtii, printre care și certificatul de naștere. Observ că mâine este ziua lui de naștere, că este născut în județul Iași și că la numele tatălui este trasă linie...







Nu poate să ne spună cine l-a abandonat cu tot cu bagaje la marginea drumului.







După câteva minute sosește echipajul de Poliție din comună, trimis de doamna primar.







Se încearcă luarea legăturii cu persoana indicată, și polițistul îl întreabă dacă știe cum de a ajuns în acest loc și este rugat să vină să îl ia de aici, dacă lucrează la dânsul la stână. Refuză să vină. După vreo alte 10 minute sosește o ambulanță de la Vișeu de Sus.







Personal amabil și empatic. Aflu de la dânșii că ambulanța care l-a abandonat se deplasa înspre Baia Mare, cu un pacient cu leziuni la coloana vertebrală și că, probabil, din acest motiv și-au continuat drumul fără să se ocupe de bărbatul căzut”, a mai povestit pe Facebook Vasile Vlașin.







Acesta a condamnat gestul celor de la ambulanță care au plecat la noua urgență fără să anunțe dispeceratul.







„Articolul 203 din Codul Penal reglementează "Lăsarea fără ajutor" și prevede că "omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunţa de îndată autorităţile de către cel care a găsit o persoană a cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are putinţa de a se salva, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 luni."







Dar nu doar că este ilegal, dar este și profund inuman!







După ce victima a fost preluată de ambulanță și am fost asigurat că va fi transportată la Spitalul Municipal Sighetu-Marmației, mi-am continuat drumul spre casă.







Nu știu ce se va întâmpla cu el după ce va fi externat din spital. Nu sunt eu responsabil pentru ce va alege să facă după ce se va trezi mâine dimineață. Eu am fost responsabil doar pentru momentul în care l-am descoperit abandonat pe marginea drumului. Abandonat de o am-bu-lan-ță. Nu voi avea liniște până când nu voi înțelege cum s-a putut ajunge la un asemenea nivel”, a mai scris Vasile Vlașin, potrivit adevarul.ro