Bărbat de 43 de ani, fără permis și băut, prins la volanul unei mașini furate în Ovidiu

La 30 decembrie 2024, în jurul orei 15.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ovidiu au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi condus un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice și ar fi lovit un alt vehicul, parcat pe strada Primăriei, transmite un comunicat din partea Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au depistat autoturismul respectiv și l-au identificat pe șofer, un bărbat de 43 de ani.În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu ar deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul ar fi fost sustras.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ulterior, a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauză cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și furt în scop de folosință.